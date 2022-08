Thorstvedt avslører ubehagelig drama: – Jeg måtte gå ut hvert femte minutt

BELØNNINGEN: Kristian Thorstvedt har vært gjennom mange tøffe forhandlinger bak kulissene det siste året. Da er det velfortjent at han nå kan feire med den lokale Emilia-Romagna-spesialiteten «gnocco fritto» under en lunsj med TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Livet er nydelig, sier Thorstvedt og tar seg en bit gnocco fritto – «fritert deig», en lokal spesialitet – med italiensk skinke på.

Han tar imot TV 2 på terrassen til restauranten på hotellet der han bor, midt mellom Modena og Sassuolo i den norditalienske regionen Emilia-Romagna.

På bordet ligger ulike skinker og oster, inkludert parmesan. Mye parmesan. Den berømte osten produseres i området og preger ethvert måltid, selv for profesjonelle fotballspillere.

– Når gutta på laget spiser pasta, er det egentlig parmesan med pasta. Det er helt sykt. Jeg er ikke helt der ennå, men det kommer nok etter hvert, ler Thorstvedt.

Han lever drømmen: I sommer signerte han femårskontrakt med Serie A-klubben Sassuolo etter å ha blitt solgt for 100 millioner kroner fra belgiske Genk.

Med lekkert dandert lugg, Gucci-solbriller og piquetrøye i frotté glir han rett inn i den italienske stilen, som han har blitt godt kjent med etter å ha feriert i landet nærmest hvert år hele livet.

Familiens sommerhus sør for Firenze ligger bare to og en halv times kjøretur unna.

Akkurat nå fremstår livet som en lek, men veien dit har det siste året vært preget av mange ubehagelige kamper bak kulissene og flere møter med fotballens knallharde kynisme.

I dette intervjuet med TV 2 åpner Thorstvedt opp om lange forhandlinger, en uvanlig avtale med gamleklubben Genk og nervepirrende dager før den forløsende beskjeden om at overgangen til Italia var i boks.

Fikk sjokk-krav «i trynet»

– Det har vært ganske utfordrende, sier rogalendingen.

Det startet på høsten i fjor. I slutten av oktober avslørte Genks sportsdirektør Dimitri De Condé at de hadde kommet med et tilbud om ny kontrakt til Thorstvedt.

BRILLEFIN: Kristian Thorstvedt tok imot TV 2 på restauranten til hotellet der han foreløpig bor mellom Sassuolo og Modena. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han hadde bare drøyt halvannet år igjen av avtalen sin, så Genk var opptatt av å sikre seg best mulig kort på hånden i forhandlinger med kjøpende klubber.

Thorstvedt var derimot fast bestemt på at han ikke kom til å signere noen ny avtale – med mindre den inneholdt en utkjøpslausul.

En slik klausul innebærer at man på forhånd kontraktsfester en sum som en kjøpende klubb kan betale for spilleren. Skjer det, er den selgende klubben forpliktet til å la spilleren gå dersom han ønsker det.

– Det er egentlig ikke så vanlig i Belgia, og Genk har ikke operert noe særlig med det tidligere. Det var ganske vanskelig å komme til enighet der, sier Thorstvedt.

Situasjonen spisset seg til da Genk kom med et tilbud som fikk Thorstvedt til å riste på hodet.

– Det var snakk om høye summer som jeg tenkte var vanskelig å få gjennom, sier han.

– Hva foreslo de som utkjøpsklausul?

– Det høyeste var vel 35 millioner euro (340 millioner kroner), som Genk åpnet med. Det hadde vært klinsj mellom oss, så jeg oppfattet det som at de kom med et stikk mot oss fordi vi ikke hadde vært de mest samarbeidsvillige. Vi fikk den i trynet. Det var helt uaktuelt og kom ikke til å gå.

Avslører Premier League-klausul

Forhandlingene pågikk i over et halvt år før Genk i slutten av april offentliggjorde at Thorstvedt hadde signert en ny kontrakt frem til 2025.

Det har senere blitt kjent at avtalen inneholdt en utkjøpsklausul på 10 millioner euro, som tilsvarer like under 100 millioner kroner etter dagens kurs.

Nå avslører Thorstvedt at det også fantes en annen klausul i kontrakten:

– Vi kom frem til en utkjøpsklausul til 10 millioner euro for alle europeiske klubber, og 20 millioner euro for Premier League.

ÅPENHJERTIG: Kristian Thorstvedt var i godt humør i møte med TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han innrømmer at det ikke var et enkelt valg å gå med på en slik avtale.

– Det er en risiko man tar. Man gambler litt på seg selv, og at noen vil ha deg til den prisen, sier Thorstvedt.

Til slutt landet han på at Genk trolig ville krevd minst 10 millioner euro for ham hvis de skulle solgt ham i sommer med ett år igjen av kontrakten.

Alternativet var å bryte forhandlingene for godt og bli værende ut kontraktstiden, for så å signere for en ny klubb på sommeren i 2023.

– Men da mister jeg gjerne ett år eller et halvt år med å sitte på tribunen. sier Thorstvedt.

Han peker på sin tidligere lagkamerat Simen Juklerød som eksempel. Da nordmannen valgte å bli signere en forhåndsavtale med Genk et halvt år før kontrakten med Royal Antwerpen gikk ut, ble han fryst ut.

– Det var et vanskelig dilemma, men jeg føler jeg tok de riktige valgene, sier Thorstvedt.

LOKAL SPESIALITET: Kristian Thorstvedt nyter «gnocco fritto» under lunsjen med TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Dårlig stemning

– Er det ubehagelig å stå i en så lang og anspent forhandling med klubben din midt under en sesong?

– Ja, det er absolutt ubehagelig. Særlig når du møter sportsdirektøren og de som jobber høyere opp i klubben som man sitter og diskuterer med. Når du treffer dem på daglig basis, er det ikke alltid du får et blikk og et smil, sier Thorstvedt.

– Det er en del av det, det er fotballbusiness, alle tenker på sitt eget beste, konstaterer han.

Med en prislapp på 100 millioner kroner – eller nærmere 200 for Premier League-klubber – gikk han dermed inn i sommeren.

Kom noen til å punge ut en såpass stor sum for ham?

Thorstvedt innrømmer at han en stund var redd for at svaret var nei.

– Det var jeg absolutt. Når du snakker med agenten din (Jim Solbakken) og hører hva som skjer og ikke skjer … plutselig hører du ikke så mye, og så er det mer neste dag. Jo lengre tid det tok, jo mer stresset ble jeg og tenkte over valget mitt.

GLIR INN: Kristian Thorstvedt kler den italienske livsstilen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Kunne gått i vasken

Tidlig på sommeren var det noen rykter, for eksempel om Eintracht Frankfurt, men lite konkret bevegelse.

Så meldte Sassuolo seg for alvor. Serie A-klubben signaliserte at de ønsket å kjøpe ut Thorstvedt. Men det var flere skjær i sjøen.

– Selv om Genk og Sassuolo ble enige, var det små detaljer Genk holdt litt igjen på og var litt vanskelige med. Selv om vi hadde skrevet under på kontrakten, var det litt uvisst hvordan man tolket det. Det ble litt greier der, avslører han.

– Hva skjedde?

– Dette var helt i sluttfasen. Det sto en ting i kontrakten, jeg husker ikke helt hva det var, men de mente det var litt uklart hvordan man kunne tolke det. Jeg og agenten min var helt klare på at det var normalt, og at det ikke kunne tolkes på en annen måte. Genk var uenige.

Thorstvedt ble stresset. Han fryktet at overgangen kunne gå i vasken.

Den siste kvelden på treningsleir med Genk ble nervepirrende.

– Vi var ute og spiste med laget. Jeg måtte gå ut hvert femte minutt for å ta telefoner til agenten og snakke med mamma og pappa. Alle i klubben visste om det da, så det var greit, men det var litt stressende å få den frem og tilbake, sier Thorstvedt.

Til slutt fikk han den forløsende beskjeden om at alt var klart:

– Det var en befrielse. Endelig gikk det i orden! Da var det bare å komme seg ned til Italia så kjapt som mulig. Da kan du ikke se deg tilbake igjen.

I GANG: Kristian Thorstvedt under hjemmedebuten mot Lecce. Foto: Luca Amedeo Bizzarri / ipa-agenc

– Syke summer

10 millioner euro. En kontrakt på fem år. Spill i italiensk Serie A, en av verdens fem beste ligaer.

– Det er syke summer det er snakk om her. Man tenker over det noen ganger, at det er sykt å tenke tilbake på at den lille pjokken som stod og skjøt på grusbanen nede i gata, blir solgt for så mye, sier Thorstvedt og ser ut i luften:

– Det er kanskje rart å si, men det er sånn businessen er. Jeg tenker ikke utrolig mye over det.

– Hva har vært den største lærdommen etter å ha vært involvert i så mye frem og tilbake bak kulissene det siste året?

– Den største lærdommen er at når du har sånne store valg som vi snakker om, å signere ny kontrakt eller ikke, hvilken klubb du skal velge og alt sånt: Bruk de nærmeste som støtte, som hjelp, hør fra andre hva de tenker om disse tingene.

– Hvis du sitter alene og skal ta et så stort valg, er det tøft. Heldigvis har jeg gode folk rundt meg og mange jeg kan høre med dette om, gjennom landslaget, med familien, venner, jeg tror det er det jeg kan ta med meg fra dette, sier Thorstvedt.