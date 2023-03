Ter Stegen til TV 2: – Må holde på vår stil

BARCELONA (TV 2): De slipper knapt inn mål og vinner «alltid» 1-0. Barcelonas nye suksessoppskrift kan gi både en etterlengtet ligatittel og et rekordras.

Marc-André ter Stegen har nærmest vært umulig å overliste for motstanderne i LaLiga denne sesongen. Foto: ANDER GILLENEA

Søndag fra 20.00: Se «El Clásico»: Barcelona - Real Madrid på TV 2 Play!

Siden nyttår, har Barcelona vunnet 1-0 i syv av ti ligakamper og økt ligaledelsen ned til tabelltoer Real Madrid til ni poeng.

– Målet er å stikke fra og øke til tolv poeng på søndag, sier Marc-André Ter Stegen med et lurt smil når han møter TV 2 i den spanske vårsolen på Estadi Johan Cruyff på Barcelonas treningsanlegg.

Den tyske burvokteren opplever en sesong i hjemlig liga andre keepere bare kan drømme om. Kun åtte baklengsmål har det blitt på de første 25 kampene i LaLiga.

– Vi gjør det utrolig bra defensivt, men også offensivt selv om det blir mange 1-0-resultater. Vi jobber sammen som et lag og det er derfor vi topper ligaen nå, sier keeperen.

Marc-André ter Stegen og Jules Koundé jubler sammen etter 1-0-seieren over Athletic Club i helgen. Foto: ANDER GILLENEA

Rekorder for fall

Det er langt fra kun et ligagull som kan noteres i Barcelonas historiebøker hvis trenden fortsetter for katalanerne.

En rekke rekorder som står for fall på «Barças» ferd mot ligatittelen:

Færrest baklengsmål i en 38-kampssesong: Rekorden deler Deportivo La Coruñas lag fra 1993/94-sesongen og Atlético Madrids 2014/15-lag med 18 baklengsmål på 38 kamper.

Rekorden deler Deportivo La Coruñas lag fra 1993/94-sesongen og Atlético Madrids 2014/15-lag med 18 baklengsmål på 38 kamper. Færrest baklengsmål i en sesong: Real Madrids lag i 1931/32-sesongen slapp kun inn 15 mål, men i den sesongen ble det kun spilt 18 kamper.

Real Madrids lag i 1931/32-sesongen slapp kun inn 15 mål, men i den sesongen ble det kun spilt 18 kamper. Flest «clean sheets» i en sesong: Francisco «Paco» Liaño holdt nullen hele 26 ganger for Deportivo La Coruña i 1993/94-sesongen.

– Det er et høyt tall, sier ter Stegen når TV 2 forteller ham om rekorden for antall «clean sheets».

– Det er vel ikke hovedmålet vårt å ta den rekorden. Det er å vinne ligaen. Men vi er i en god flyt nå og vi håper at vi kan sørge for at avstanden til Real Madrid blir mer enn «bare» ni poeng.

Men keeperen er stolt av hva laget hans har vist denne sesongen og trives godt med å vokte buret bak et solid Barcelona-forsvar.

– Vi vet at styrken vår er å ha et stort ballinnehav og kanskje enda mer når vi er på hjemmebane. Vi må holde på vår stil for å skape sjanser, men også være solide defensivt, sier keeperen.

– Å forsvare seg starter med nummer ni og går helt ned til meg. Og så er det motsatt vei når vi angriper, legger han til.

Lewandowski: – Et stolt øyeblikk

Og det er absolutt ikke kun et gjerrig forsvar som har ført Barcelona til toppen av LaLiga-tabellen denne høsten.

Med sine 15 scoringer er Robert Lewandowski i skrivende stund toppscorer i den spanske ligaen og på jakt etter «Pichichi»-tittelen (toppscorerprisen i Spania).

Polske Robert Lewandowski har fortsatt storformen etter overgangen til Barcelona. Foto: OLI SCARFF

Søndag skal polakken spille sin første «El Clásico» på Camp Nou – et øyeblikk han tror blir spesielt av flere årsaker.

– Det blir jo den siste «El Clásico» i ligaen på denne Camp Nou, sier Lewandowski.

Kommende sesong skal Barcelonas storstue pusses opp og bygges om.

– Det gjør det jo enda litt mer spesielt og et stolt øyeblikk. Dette er en kamp man har ventet på og jeg håper for fansen sin skyld at vi kan gi dem en fantastisk kamp, sier superspissen.

Søndag fra 20.00: Se «El Clásico»: Barcelona - Real Madrid på TV 2 Play!