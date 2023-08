Tenåringer reddet Rosenborg: – Største som har skjedd meg

FK Haugesund – Rosenborg 1–2

Det var en kamp med det meste da Rosenborg gjestet Haugesund Sparebank Arena.

Det var to tenåringer som sørget for at trønderne kunne ta med seg tre poeng hjem til Trondheim.

Først er det Håkon Røsten (18), som kom inn for Ulrik Yttergård Jenssen i første omgang, som sikrer utligningen for Rosenborg etter 66 minutter spilt.

– Ballen datt ned veldig gunstig, så en åpning og satt den der. Gøy å score, sier Røsten etter kampen til TV 2.

– Måten jeg kommer inn på er synd, men alltid å gøy å komme inn,

Med bare ett minutt igjen på klokka, er det 17 år gamle Magnus Holte som også skriver seg på målscorer-lista og sendte Rosenborg i ledelsen.

– Det er helt sykt, en helt vill opplevelse. Vi kjemper hardt og kommer inn i kampen, det er herlig, sier 17-åringen til TV 2 etter kampen.

– Dette er det største om har skjedd hittil i livet, fortsetter han.

Det første målet kom allerede etter tre minutter, da Sory Ibrahim Diarra header ballen sikkert i mål og ga Haugesund en drømmestart på kampen.

Det ble det eneste målet i første omgang, men etter halvtimen spilt må Ulrik Yttergård Jenssen byttes ut etter en hodeduell med Diarra.

Yttergård Jensen blødde kraftig fra hodet og gikk rett inn i garderoben. 18 år gamle Håkon Røsten kommer inn.

– Han sprang jo på med hodet der, da er det fort gjort å få seg en hjernerystelse. Vet ikke om det er det heller, men vi må ta slike hodeskader alvorlig, sier RBK-trener Svein Maalen til TV 2 i pausen.

– Rosenborg har vært det beste laget, sier Jostein Grindhaug i pausen.

Haugesund starter andre omgang slik de gjorde i første, med scoring. Bruno Leite får ballen i mål etter bare fem minutter, men scoring blir annullert for offside.

I andre omgang er det innbytter Røsten som klarer å sende ballen i mål etter 66. minutter spilt.

Bruno Leite får to gule kort i andre omgang og blir sendt i garderoben med 20 minutter igjen av kampen.

– Ett minutt før slutt er det enda en unggutt som skal gjøre jobben for Rosenborg. 17 år gamle Magnus Holte setter ballen i mål fra 10 meter og sender trønderne i ledelsen.