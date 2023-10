Ten Hag om Haaland-sammenligning: – Ikke gjør det

SKANDINAVIAS FREMTID: Rasmus Højlund og Erling Braut Haaland har verden for sine føtter. Foto: Richard Sellers / Pa Photos / NTB og Daniel Sannum Lauten / TV 2

Se Manchester United-FC København på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.00!

Null poeng og sist i gruppen er faktum for Manchester United etter de to første Champions League-kampene.

Storklubben har med det satt seg i en vanskelig situasjon dersom drømmen om avansement skal gå i oppfyllelse.

Tirsdag er de avhengig av tre poeng mot FC København. Det handler som William Shakespeare skrev: «Å være, eller ikke være.»

– Det er definitivt sant, sier Erik ten Hag til TV 2.



To strake seire i Premier League gjør noe med stemningen innad i laget, sier Erik ten Hag til TV 2, men noen hvilepute er det ikke.

– Når man vinner en kamp for Manchester United, legger man den bak seg, så går man videre til neste kamp, sier nederlenderen.

PRESSET: Det vil være en fiasko for Erik ten Hag og Manchester United om de skulle ryke ut før Champions League-sluttspillet. Foto: Nick Potts

Det eneste lyspunktet

Men selv om Champions League hittil har vært en tragedie for de røde djevlene, spesielt tapet på hjemmebane mot Galatasaray, er det ett lyspunkt.

Rasmus Højlund.



Sommerens storsignering viste mot tyrkerne hva som bor i ham. Den storvokste dansken scoret to vakre mål, men den potensielle heltehistorien ble overskygget av defensive tabber som kostet dem dyrt.

Højlund kom ikke bare til United med en høy prislapp, han kom også med forventninger om å være «den nye Haaland».

Sko som nærmest er umulig å fylle.

Medier over hele verden sammenlignet de to høyreiste skandinavene da overgangen ble et faktum, det skjønner Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand godt.

– Ja, det er en naturlig sammenligning. En ung, skandinavisk spiller med en utrolig fysikk og «power», et godt venstrebein. Jeg forstår godt sammenligningen, og at den oppstår, sa Hjulmand til TV 2 i forrige uke.

Om Haaland-sammenligning: – Ikke gjør det

Manchester United-sjef Erik ten Hag vil ikke høre det. Han mener man ikke kan sammenligne de to spisstjernene.



– Nei, de kan ikke sammenlignes. Det er ingen spillere som er like, alle spillere har sin egen identitet. Slik er det også med Rasmus Højlund og Haaland. Så de kan ikke sammenlignes, ikke gjør det, alle er unike, sier nederlenderen.



MÅ SKJERPE SEG: Erik ten Hag og Manchester United har ikke klart å finne suksessformelen ennå. Foto: Dave Thompson

Det danske spisshåpet på sin side, mener man må vente litt. At det er for tidlig å sammenligne ham med Erling Braut Haaland.

– Jeg vil helst ikke sammenlignes med ham. Jeg synes at han er i en klasse for seg selv, sier Højlund til TV 2.

Mandag 30. oktober er det Gullballen-sending på TV 2 Play! Les alt om kåringen her: