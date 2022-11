Tatt ut på A-landslaget: – Guttedrøm som går i oppfyllelse

Hugo Vetlesen har storspilt i Eliteserien i år. Nå er han tatt ut på seniorlandslaget for første gang.

Hugo Vetlesen (22) er et populært navn for tiden.

22-åringen har storspilt for Bodø/Glimt denne sesongen, og med sine 16 scoringer er han nummer to på toppscorerlisten i Eliteserien. Det er kun lagkamerat Amahl Pellegrino (24) som har flere enn ham.

De gode prestasjonene har gitt resultater, og tirsdag kom nyheten om at han er tatt ut for å spille seniorslandskamper for Norge. Det er første gang.

Til TV 2 forteller han at det hele er veldig uvirkelig.

– Hadde ikke sett for meg det for et år siden. Trodde sesongen var ferdig, men nå skal jeg på A-landslaget. Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse. Det er vanskelig å sette ord på.

UVIRKELIG: Vetlesen beskriver det som uvirkelig å bli tatt ut på sin første landslagssamling med A-laget. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

På spørsmål om hva han ser for seg av spilletid, så er han klar i svaret sitt.

– Først og fremst er jeg stolt og ydmyk for at jeg er tatt med. Om jeg får spilt eller ikke er opp til Ståle.

Han forteller at han fikk nyheten mens han satt i et møte med Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

TATT UT: Det er første gang Hugo Vetlsen er tatt ut på seniorlandslaget. Det mener lagkameraten Ola Solbakken er fortjent. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Jeg satt i et møte og plutselig så fikk jeg masse meldinger og telefoner. Da skjønte jeg fort hva det betydde, så det var veldig stas.

Også Bodø/Glimt-spiller Ola Solbakken er tatt ut. Han avslører at han fikk vite om plassen på laget av sin egen mor.

– Det var mamma som sendte meg melding, så det var gøy. Jeg er veldig fornøyd og stolt, det er jo alltid stort å bli tatt ut.

Han var selv overrasket over å bli tatt ut, og hadde ikke lagt inn i kalenderen at han skulle på samling.

– Det blir litt mer travelt enn det jeg hadde sett for meg de neste ukene, men det blir gøy å dra på samling. Jeg velger absolutt samling foran en ferie.

OVERRASKET: Solbakken innrømmer at han ble overrasket over at han ble tatt ut til samlingen. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Det er hele fire spillere fra Bodø/Glimt som er tatt ut. Det mener Solbakken viser at det gjøres noe riktig i klubben. Han synes det er ekstra stas at debutanten Vetlesen er tatt ut.

– Det er veldig fortjent. Nå fikk han endelig sjansen på seniorlandslaget.

Også Vetlesen mener at det gjøres mye riktig i Glimt når de har så mange spillere på A-landslaget.

– Det blir gjort veldig mye riktig i Glimt, det har man sett lenge. Det gir mye energi til resten av gruppen når man ser at det gir resultater.

Kampene spilles mot Irland den 17. november og Finland den 20. november.