Tatt på sengen av Fifa-straff: – Kan ikke huske en sånn sak

SUSPENDERT: FIFA har valgt å suspendere Luis Rubiales fra all fotballaktivitet. Foto: DAVID GRAY

Den spanske fotballpresident er suspendert fra all fotballaktivitet av Fifa. – «D-dagen» for spansk fotball, sier TV 2s sportskommentator.

Den spanske fotballpresidenten Luis Rubiales er suspendert fra all fotballrelatert aktivitet av Fifa.

Det bekrefter Fifa i en pressemelding lørdag.

– Det tok meg på sengen. Jeg hadde ikke sett for meg at de skulle ta så hardt i. Det viser jo alvoret i saken, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.



Suspensjonen av Rubiales er en konsekvens av det svært kontroversielle VM-kysset, som skapte en enorm debatt.

Finstad Berg mener det viser at de spanske fotballkvinnene endelig blir tatt på alvor.

– Det spanske forbundet har behandlet kvinnefotballen elendig i flere tiår. Spillerne har protestert uten å bli hørt. Nå tar resten av fotballverden ansvar, sier hun.



VIKTIG: Mina Finstad Berg sier det er en viktig endring for spansk kvinnefotball. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Nektet å ha kontakt

I tillegg til at Rubiales er suspendert, er også det spanske fotballforbundet blitt beordret av Fifa til å ikke kontakte Jennifer Hermoso eller hennes nærmeste.

– Jeg kan ikke huske en sak der Fifa har nektet et forbund å ha kontakt med spillere. Det viser jo hvor alene det spanske forbundet står, sier hun.



Lørdag formiddag gikk det spanske fotballforbundet ut og anklaget Hermoso for å lyve etter VM-kysset. De vil nå ta det rettens vei.

– Det spanske forbundet har gravd seg dypere og dypere ned, sier hun og fortsetter:

– Dette er D-dagen for spansk kvinnefotball. Det er ingen vei tilbake nå.

Må ta grep etter suspensjonen

TV 2s sportskommentator er spent på hva som skjer fremover.

Rubiales er nemlig ikke bare spansk fotballpresident, men han er også visepresident i Uefa.

– Nå er Uefa nødt til å komme med en uttalelse. Dette er en av deres viktigste tillitsvalgte som nå er suspendert fra all fotballaktivitet av Fifa. Nå må de ta grep, sier hun.



Finstad Berg synes det er synd at VM-triumfen til de spanske kvinnene har havnet i skyggen av Rubiales.

– Rubiales og co har stjålet all oppmerksomheten. Dette er et spansk landslag som har satt en helt ny standard, men som har havnet i skyggen.



Likevel tror hun at dette nå kan skape en viktig endring i spansk fotball.

– Dette er en ekstrem vekker for mange. Nå kan de spanske kvinnene endelig få den endringen de har kjempet for lenge, sier hun.