TITTELGLIS: Robert Lewandowski og Barcelona har mye å glise for i hjemlig serie. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Se Barcelona - Atlético søndag kl. 16.10 på TV 2 Play!

Sommeren 2022 tok Robert Lewandowski i manges øyne et drastisk karrierevalg.

Etter tolv år i Tyskland, hvorav mange av dem var som den beste spissen i Bundesliga, søkte han lykken i Barcelona.

Det angrer han ikke på.

– Jeg har hatt det fint. Det har vært et stort steg, men jeg liker meg her. Det var en stor utfordring å dra hit, men nå ser jeg bare frem til fortsettelsen, sier han til TV 2.

STERK SESONG: Barcelona og Lewandowski har vært strålende i LaLiga. Foto: JUAN MEDINA

– Umenneskelig

Starten i Barcelona var strålende for 34-åringen, som scoret løpende i LaLiga. Samtidig røk Barcelona hodestups ut av Champions League, blant annet for gamleklubben Bayern.

I vår har det nærmest vært omvendt. Barcelona har imponert og nesten avgjort ligaen, mens Lewandowski ikke har opprettholdt scoringsformen.

Det har bare blitt fire scoringer etter VM i LaLiga. Barcelona-trener Xavi er likevel rolig.

– Han er fortsatt toppscoreren i ligaen. Jeg er positiv, og jeg ser at han fortsetter å generere muligheter for laget. Han jobber hardt for laget, og scoringene vil komme, uttalte Xavi til La Vanguardia.

TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller er ikke bekymret på polakkens vegne.

– Han gjorde mye ut av ganske få sjanser i høst, og overskåret kanskje. Nå er behovet mindre, og det er helt naturlig når ligaen er bortimot avgjort, sier Stamsø-Møller.



– Det kan tenkes at han ser «ripped» og bra ut, men han blir 35 i år og har spilt veldig lenge. Det har gitt en innvirkning fysisk og mentalt, og er umenneskelige å holde oppe et høyt nivå konstant, sier han.

God statistikk mot spansk motstand

I sin første sesong i Spania kommer «Lewa» og Barcelona etter all sannsynlighet til å bli kronet som seriemestere.

Med ni kamper igjen av sesongen er det elleve poeng som skiller.

I tillegg er han den store favoritten til å bli toppscorer. Han har scoret 17 til nå, og leder kappløpet foran Karim Benzema.

Selv om han nå kan slå i bordet og si at han også kan levere i en annen stor liga, hevder han det ikke var en av grunnene til å dra fra Bayern til Barcelona.

– Jeg måtte ikke bevise for meg selv at jeg måtte score en del i andre ligaer, for jeg har jo spilt en del år i Champions League mot alle forskjellige lag, poengterer han.

For ti år siden scoret han fire mål mot Real Madrid på veien mot finalen i Champions League. Polakken var også med på å terrorisere sin nåværende arbeidsgiver da Bayern vant 8-2 i 2020.

Totalt har det blitt 14 mål mot spansk motstand i Champions League.

Ville løfte klubben

Robert Lewandowski hevder selv at oppholdet i Barcelona kan være gunstig for livet etter han legger opp som fotballspiller.

– For meg var grunnen til å komme her å være med på det nye prosjektet, og å bli med på å løfte laget igjen. Fotball er bare en del av livet, men det kan hjelpe meg for resten av livet.

Kroppen ser ut til å være på plass, og det er overhodet ingen tegn til anger hos Lewandowski for å dra til Spania. Han har fått mye ut oppholdet i Catalonia.

– Jeg ser at erfaringene jeg har fått her har hjulpet meg allerede. Jeg har lært mye her, ikke bare på banen, også for å bli en bedre person.

– Dette stedet har gjort meg lykkelig, og supporterne har støttet meg veldig. Atmosfæren i klubben er veldig bra, sier Lewandowski til TV 2.

LES OGSÅ: Han var keeperen hele Norge elsket å hate.

PS! Husk at LaLiga-TV tilbyr studiosendinger før og etter hver eneste kamp. Tilgang får du her!