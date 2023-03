Tårene rant før comebacket – nå sikter «Fisken» mot fotball-VM

Se Toppserien på TV 2 fra 25. mars!

Allerede mens hun ventet på innmarsjen til treningskampen mot Stabæk, tok følelsene overhånd for den 26-årige keeperen.

– Jeg har egentlig vært veldig rolig i hele dag, men jeg tenkte at det kommer sikkert rett før vi går inn, sier Fiskerstrand og ler.

Tårene begynte å trille, og hun ble omfavnet av lagvenninnene i LSK Kvinner.

– Hvis ikke jeg hadde blitt emosjonell, så hadde det kanskje ikke betydd like mye, sier 26-åringen.

– Det er jo helt tullete at 45 minutter med treningskamp skal bety så mye, men det var sykt deilig!

Se den emosjonelle seansen:

Har blitt sterkere

Det var 11. mai 2022 at det smalt i LSK Kvinner-keeperens kne. Korsbåndet røk. Det samme gjorde hennes deltakelse i fotball-EM for Norge den sommeren og resten av sesongen for klubblaget.

Men siden operasjonen i midten av juni, har sunnmøringen kun sett fremover mot comebacket.

Utallige timer i styrkerommet og på ergometersykkelen, som har hatt fast plass i stuen til Fiskerstrand og samboeren. Morgen og kveld har hun tråkket rundt på den foran TV-en.

– Det har vært så mye arbeid. Jeg drev og kikket litt på noen bilder fra i sommer og så hvor dårlig stilt jeg var fysisk da, forteller hun.

Den 21. juli gikk hun sine første skritt uten krykkene siden operasjonen.

Styrkeprogrammet «Cecilie Fiskerstrand Monster-comeback» er lett tilgjengelig i et excel-skjema på telefonen når TV 2 møter henne i styrketreningsteltet på Banús Football Center to dager før det planlagte comebacket.

Cecilie Fiskerstrand under en styrkeøkt i Marbella to dager før comebacket. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Alle sa at jeg kom til å bli sterkere fysisk etter dette her. Da lo jeg av dem og sa at jeg skulle jobbe mer enn nok bare med å bli så sterk som jeg var, sier 26-åringen til TV 2 mellom to sett i styrkeprogrammet.

– Men de siste månedene har jeg faktisk blitt mye sterkere. Jeg merker det på trening, at jeg på en måte har mye mer å skyve med. Så det er litt digg – da var det på en måte godt for noe, fortsetter hun og ler sin velkjente latter.

Først tunge knebøy, så lettere og eksplosive øvelser med skyv og hopp står på programmet for dagen. Det opererte kneet er bandasjert med støttebandasje. Ikke noe å bekymre seg for, ifølge Fiskerstrand.

Landslagssjefen på tribunen

Den samme bandasjen var på da hun skrittet ut på gressmatten til kamp for første gang på 303 dager – og det med landslagssjef Hege Riise som tilskuer på tribunen.

Det ble to baklengsmål for Fiskerstrand i comebacket, som planlagt kun varte i 45 minutter, men lagvenninnene snudde fra 0-2 til 3-2-seier mot Stabæk etter at 26-åringen var byttet ut.

Se alle scoringene:

– Det er veldig deilig å endelig kunne lukke dette kapittelet og bare se fremover nå, sa hun til TV 2 etter kampslutt.

– Hva er fremover da?

– Nei, det er jo seriestart i Toppserien og så kommer det jo et mesterskap til sommeren, svarer hun.

Det ble en god klem fra landslagssjef Riise nede på gressmatten for Fiskerstrand etter kamp. De to kjenner hverandre godt fra tiden sammen i LSK Kvinner da den nye Norge-sjefen var både assistent- og hovedtrener der.

– Cecilie jobber jo alltid knallhardt. At hun får en kamp allerede nå, bygger jo veien videre for å stå fulle kamper for LSK og for å bli en potensiell keeperkandidat for oss, sier Riise til TV 2.

– Hun har ambisjoner om å komme til VM. Hva sier du til det?

– Det er jo et luksusproblem for oss at det er flere keepere som leverer og er kandidater. Så det blir en jobb for oss å velge den beste trioen til mesterskapet i sommer, svarer landslagssjefen.