Tar Salah i forsvar etter kritikk: – Vi ble knust

TØFF UKE: Mohamed Salah har forlatt den egyptiske landslagsleiren for å behandles i Liverpool for en hamstringskade. Foto: Themba Hadebe

Mohamed Salah (31) har måtte tåle kritikk etter at han reiste tilbake til Liverpool midt under Afrikamesterskapet.

Under en pressekonferanse tirsdag så Liverpools assistenttrener, Pep Lijnders, seg nødt til å forsvare Mohamed Salah.

Den egyptiske superstjernen har måtte tåle kritikk etter at det ble klart at han reiser tilbake til England for å gjennomgå behandling for skaden han har pådratt seg i Afrikamesterskapet.

Liverpool regner med at skaden setter Salah ut av spill i tre til fire uker.



Spilleren med flest landskamper for Egypt gjennom tidene (184 kamper), Ahmed Hassan, var nådeløs mot Salah.

Mens landslagets trener og lege var kritisk til Liverpools håndtering av saken.

For selv om Salah ikke kan spille kamper grunnet hamstringskaden, er kapteinen en svært viktig lederfigur og stemme i garderoben, for nasjonen som jakter sitt åttende Afrikamesterskapet-trofé.

– Jeg har ingen problemer med hva han sa, men det viste seg at han planlagte sin avskjed med landslaget, sier Hassan til Daily Mirror.

SKADET: Mohamed Salah må belage seg på en tid utenfor banen. Foto: Weam Mostafa/BackpagePix

– Burde vært med laget selv om han bare kunne stå på ett bein

Ahmed Hassan som selv har vunnet mesterskapet fire ganger, mener Liverpool burde sendt en fra deres medisinske team til Elfenbenskysten.

– Han er kapteinen. Han burde vært med laget uansett hva, selv om han bare hadde ett bein å stå på, mener Hassan.

Egypts trener Rui Vitória fortalte etter mandagens kamp mot Kapp Verde at de allerede i god tid før kampen visste at omfanget av Salahs skade var verre enn først uttalt.

Likevel valgte de å holde tyst, slik at laget skulle ha optimale forberedelser til skjebnekampen i gruppespillet.

NØKKELSPILLER: Mohamed Salah er Afrikas største fotballstjerne og kaptein på Egypts landslag. Foto: FRANCK FIFE

Reagerer på Klopp og agentens utspill

Derfor reagerte han da Jürgen Klopp og Salahs agent Ramy Abbas Issa tok seg friheten til å snakke om nyhetene landslaget hadde bestemt seg for å vente med.

– Jeg synes ikke det var riktig av Liverpool eller noen mellommenn å snakke om dette. Vi hadde en enormt viktig kamp foran oss, sier Rui Vitória.

Egypts landslagslege reagerte også da Jürgen Klopp søndag sa at Salah trolig ville returnere til Liverpool snarlig.

– Selvfølgelig. Det var ikke en enighet om det, sier Mohamed Abou El-Ela til ONTime Sports, ifølge The Athletic.

Situasjonen ble selvsagt et tema da Jürgen Klopps assistent Pep Lijnders møtte pressen tirsdag ettermiddag.

– Du bør aldri tvile på Salahs engasjement. Jeg har aldri møtt en fyr som er mer engasjert til livet som fotballspiller, sier Klopps assistent.

– Jeg vet at nasjonen er knust over å miste ham. Vi ble også knust da vi fikk høre om skaden. Den eneste grunnen til at vi og deres medisinske team bestemte seg for at han skulle komme tilbake, var for å gi ham best mulighet til å rekke en potensiell finale for Egypt, sier Lijnders.

Egypt tok seg mandag videre til sluttspillet av Afrikamesterskapet.