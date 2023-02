Tar over Valencia for åttende (!) gang

Se Real Madrid - Valencia i kveld kl. 20.45 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Etter 0-1-tapet for Real Valladolid søndag var det slutt for Gennarto Gattuso som Valencia-sjef. Én seier på de siste ti kampene i LaLiga var nok til å fjerne AC Milan-legenden.

Til kveldens kamp mot Real Madrid har Salvador «Voro» González ansvaret med å lede Edinson Cavani og co. på Santiago Bernabeu på midlertidig basis.

Dette er åttende gang (!) «Voro» har det midlertidige ansvaret for Valencia. Mot Real Madrid blir det den 47. gangen han leder laget.

– Vel, det er ikke akkurat en ny situasjon, åpnet han pressekonferansen med før Real Madrid-kampen.

Utskjelt eier har sparket og sparket

González er ansatt som trener i Valencia-systemet, og fungerer som en slags redningsmann når det går dårlig sportslig for Valencia.

– Han kalles et brannslukningsapparat, skriver AS. De skriver at han har hatt roller på ungdoms- og førstelag, vært skoletrener og delegat for spillere i klubben.

Da har det vært nyttig med en fleksibel mann for A-laget. For under nåværende eier Peter Lim har det vært fart i svingdørene på Mestella.

Han er en av Singapores rikeste menn, og har vært Valencia-eier siden 2014. Lim er lite populær blant fansen, som har protestert mot ham flere ganger.

Bare i Lims periode som eier har Voro vikariert seks ganger. Nuno Espirito Santo ble sparket på slutten av 2015, og da overtok Gonzalez i noen dager før Gary Neville ble ansatt.

STYRMANN: Peter Lim har eid hoveddelen av aksjene i Valencia siden 2014. Foto: BIEL ALINO

– Ingen typisk trener

Totalt har det vært ti trenere etter at Lim overtok klubben i 2014. 59-åringen har trådt til etter flere av trenerskiftene.

– Sover jeg mindre nå, så sover jeg mindre. Jeg er ingen typisk trener. Når dette er over, vil jeg gå tilbake til min vanlige jobb. Jeg er her helt frem til de trenger meg.

Nå er planen at han skal lede Valencia ut sesongen. Men allerede er han den med tredje flest kamper som trener for Valencia under Lim som eier.

Valencia er på 14. plass, bare to poeng over nedrykksplass.

