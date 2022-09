Tar drastisk grep – nærmere 200 rammes

Nærbø Idrettslag har sett seg nødt til å stenge ishallen etter at strømregningen for august viste seg å være på minimum 400.000 kroner.

TØFFE DAGER: Daglig leder i Nærbø Idrettslag, Einar Auestad, jobber hardt for at hjulene skal gå rundt i idrettslaget. Foto: Bjarte Fossfjell/TV 2

Torsdag formiddag kunne TV 2 fortelle historien om Nærbø Idrettslag, som i likhet med mange andre lag blør penger grunnet strømkrisen.

Da fortalte daglig leder, Einar Auestad, at de fryktet å måtte stenge deler av anlegget. Totalt er det om lag 800 medlemmer i klubben.

For å sette strømkrisen i kontekst betalte Nærbø Idrettslag 31.000 kroner for strøm i mars 2020. I mars 2022 var regningen på 202.000.

I august 2022 ligger regningen an til å være på minimum 400.000 kroner.

Nå har et ekstraordinært styremøte ført til at strømmen i ishallen skrus av på ubestemt tid. Det betyr at isen forsvinner og at 160 medlemmer rammes.

– Vi har sett over en lang periode at dette kunne bli alvorlig, sier Auestad til TV 2.

Den daglige lederen har fryktet i lang tid hva som kunne bli konsekvensene. Derfor var et styremøte planlagt snart, men at det skulle skje så raskt, det hadde han ikke forventet.

– Planen var et ekstraordinært styremøte i løpet av september, men vi hadde ikke kommet lengre enn 1. september, før tallene kom. Det ligger an til minimum 410.000 kroner bare i strømutgifter. Da fant vi ut av vi måtte ta grep, sier idrettslederen.

FRUSTRERT: Einar Auestad er én av mange idrettsledere som kjemper med nebb og klær om dagen. Foto: Bjarte Fossfjell/TV 2

Nærmere 200 rammes

Nedstengingen av ishallen sørger for at idrettstilbudet til mange ryker.

– Totalt er det 160 medlemmer som rammes. En stor del av de er barn og unge, sier Auestad til TV 2.

Fra og med mandag 12. september vil ishallen være uten strøm, noe som også vil føre til at isen smelter. Når de tenker å skru på strømmen igjen er umulig å si.

– Det er svært beklagelig at dette måtte skje akkurat nå. Det var planlagt mye aktivitet i ukene som kommer. Vi er svært lei oss for at vi må ta isen i hallen, men det koster for mye.

LYSENE AV: Fra 12. september skrus strømmen i ishallen av. Foto: Bjarte Fossfjell/TV 2

Den siste økningen av strømpriser gjorde at Auestad fryktet en strømregning på opp mot 300.000 kroner for bare august. Men det skulle vise seg å være verre for idrettslaget fra Jæren.

Regningen kommer på minimum 400.000 kroner.

Noe som betyr at regningen ble 100.000 kroner høyere enn verste antakelse.

Nærbø Idrettslag er én av 1462 lag og idrettsorganisasjoner som har søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om strømstøtte for utgiftene de hadde i april, mai og juni.

Totalt ber norsk idrett om 21,6 millioner kroner i støtte.