Talentene Norge har savnet: – Kan gjøre eventyrlige ting

De står for en litt unorsk måte å spille fotball på. Kanskje er den nye generasjonen kantspillere nøkkelen det norske landslaget mangler.

Selv om resultatene så langt har uteblitt for Norge under U21-EM i Romania finnes det lyspunkter.

En av dem holder til i Manchester City. En annen sammenlignes med Neymar.

– Disse ungguttene har alltid vært gode driblere, og så er det veldig gledelig at de også viser det på dette nivået. Det å kunne skape ubalanse hos motstanderen ved hjelp av disse ferdighetene, er noe alle lag drømmer om.

Det sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han snakker da om U21-spillere som Oscar Bobb, Antonio Nusa, Osame Sahraoui og Emil Ceide.

– Vi er en gjeng med veldig mange gutter som liker å by på seg selv og bare spille sitt spill, spille fritt. Jeg vet ikke hvorfor det har kommet så mange slike spillere nå, men det er bare bra at det har skjedd, sier Emil Ceide til TV 2.



Sammen er han og de tre andre en del av gyllen, norsk fotballgenerasjon. Kantspillere med tempo, gjennombruddskraft og en unik evne til å skape ubalanse.

– Har vært et svakt punkt

Norge har sjeldent, med noen hederlige unntak, vært kjent for å være i besittelse av rendyrkede kantspillere med fart og x-faktor.



KAPTEIN: Tidligere Norge-kaptein Stefan Johansen var ofte å finne i en kantrolle på landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

I mangel på alternativer har man det siste tiåret for eksempel sett det som i utgangspunktet er mer sentrale midtbanespillere, operere i en kantrolle. Per Ciljan Skjelbred, Stefan Johansen og Sander Berge, for å nevne noen.

– Kantposisjonen hos det norske landslaget har også vært et svakt punkt hvor vi mangler skikkelig gode og typiske kantspillere, men la oss håpe noen av disse kan endre på det, sier Mathisen.



U21-sjef Leif Gunnar Smerud er enig i TV 2-ekspertens vurdering.

– Vi har hatt noen sånne typer som vi ikke har hatt så mange av historisk. Veldig gode én mot én. De siste årene har norsk fotball klart å få fram spillere helt, helt i toppen, og de her står jo på gjennombruddslinjen med tanke på det. Det er opp til dem. De kan bli topp, topp, topp klasse, sier Smerud om sine gutter.

Selv tror hovedpersonene at dette kan være én av nøklene for å komme seg til et mesterskap også med A-landslaget.

PÅ REKKE OG RAD: Det gror godt i norsk fotball om dagen. Emil Ceide, Osame Sahraoui og Andreas Schjelderup er nok spillere man vil høre mye mer om i fremtiden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Vi har ikke sett så mye av den typen før. Det er veldig gledelig egentlig, at det kommer flere og flere av denne typen. Jeg føler det er noe vi trenger på landslagene. Det kan bli veldig farlig hvis vi får ut potensialet til alle de som kommer opp, sier Osame Sahraoui til TV 2 og får støtte av Antonio Nusa.



FREMTIDEN: Antonio Nusa kan fort være fremtidens kantspiller på A-landslaget. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Vi vil jo håpe på at det kan være det i fremtiden, man jobber jo så klart mot det. Det er målet og drømmen det, det å være på A-landslaget. Jeg håper det er «casen» i fremtiden, sier Nusa.

Solbakken: – Ser hvert minutt de spiller

Sammen er disse spillerne en del av en gyllen generasjon født tidlig på 2000-tallet. En som følger nøye med på deres utvikling, er landslagssjef Ståle Solbakken.

– Vi følger jo med disse hver helg. Vi går inn og ser hvert minutt de spiller, nettopp på grunn av det du sier om at norsk fotball trenger mer utvalg på kantene. Folk som kan drible av og sette opp spillere én mot én, sier Solbakken til TV 2.



55-åringen er likevel klar på at det fortsatt mangler noen steg før noen av guttene på U21-laget er aktuelle for en plass blant våre beste menn.

– Jeg skal ikke være noen gledesdreper, men det er et steg opp fra U21 til et A-landslag, sier Solbakken, og utdyper:

– Nusa for eksempel, om du legger sammen alle minuttene han har i Club Brugge, så er ikke det mange. Det samme er det med Ceide, han har spilt altfor lite i Sassuolo. Oscar Bobb har vi sett i alle Champions League-kampene til U19-laget til Manchester City. Sahraoui har vi sett i Heerenveen, han har hatt en fin utvikling den siste tiden, men det er liksom viktig å stikke fingeren i jorda.

Og så kommer landslagssjefen til poenget:

– Det er fortsatt noe igjen, da, for å si det sånn, og det henger jo ofte sammen med spilletid. Hvis du legger sammen spilletiden på Ceide og Nusa, og så ser du hvor mange minutter Bobb har på et A-lag. Så vet man også at hvis de får det, så tenker jeg at de siste to-tre stegene kommer raskere.



MANER TIL TÅLMODIGHET: Ifølge Ståle Solbakken mangler spillerne på U21-landslaget fortsatt noen hakk før de kan dele bane med Erling Braut Haaland. Foto: Fredrik Varfjell

Nusa og Bobb

At det er først nå Norge begynner å se konturene av drible- og temposterke kanter, tror ikke U21-gutta er tilfeldig.

– For min del har jeg alltid vært sånn siden jeg var liten. Jeg kan jo se at det er flere som har det samme og vil det samme, fordi det er gøy. Det er litt annerledes, og det er noe man trenger. Det er bra at det er mange som kommer opp. Det gir mange gode valg de neste årene, sier Nusa.

TAR DET LUNGT: Oscar Bobb og Antonio Nusa nyter EM-tilværelsen i Romania. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Manchester City-spiller Oscar Bobb nikker også anerkjennende.

– Nå er det sommerferie hjemme og for ti år siden hadde jeg vært på Kringsjåbanen fra ti om morgenen til langt ute på ettermiddagen, sier Bobb og fortsetter:

– Jeg tror de ferdighetene du snakker om er alt. Jeg tror at hvis du vil nå langt i den moderne fotballen som en offensiv spiller, så må du klare å være en som skaper ubalanse i motstanderen. Hvis ikke blir det vanskelig å sette preg på kamper.

Det er også et resonnement landslagssjefen er enig i.

BOKSÅPNER: Landslagskaptein Martin Ødegaard har blitt en nøkkelspiller både på klubb- og landslag. Foto: Fredrik Varfjell

– Uansett hvilket system du spiller er det viktig å ha kanter som kan passere. Det ser du i internasjonal fotball også, at det er veldig, veldig låst. Hvis du ser det Martin (Ødegaard) gjør hos oss liksom, i låste kamper, så drar han av en på midten og så kommer det en forløsende pasning, sier Solbakken og fortsetter:

– Det gjelder akkurat det samme for kanten. Hvis du får satt opp én mot én, så er det større forutsetninger for å skape målsjanser og lykkes hvis du har et driblerepertoar og litt akselerasjon i deg.

– Kan gjøre eventyrlige ting

Flere av de norske unggutta har også fått internasjonal anerkjennelse for sine prestasjoner.

Mange spår blant annet at Bobb kan bli en del av Pep Guardiolas Manchester City-tropp neste sesong, mens det engelske fotballnettstedet The Athletic sammenlignet Nusa med Neymar før U21-EM begynte.

– Ja, man kan håpe på det, sier Nusa på spørsmål om han er Norges svar på Neymar. Så tenker han seg litt om:

NORGES NUSA: Han innrømmer at Neymar er favorittspilleren, men noen blåkopi har ikke Nusa noe håp om å bli. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Eller, nei. Jeg tror de skal få Norges Antonio Nusa. Det er det de kan håpe på. Det er farlig, gliser 18-åringen.

Jesper Mathisen spår at man kan glede seg til fremtiden. Eksperten tror flere av disse spillerne vil være en del av A-landslaget de kommende årene.

– Det er neppe plass til disse i en startoppstilling hos Ståle Solbakken denne høsten, men kanskje kan de allerede være aktuelle for både tropp og startoppstilling i neste kvalik. Spesielt Nusa og Bobb har jeg store forventninger til, men også Ceide kan gjøre eventyrlige ting på sitt beste, avslutter Mathisen.