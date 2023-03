Se Georgia-Norge på TV 2 Direkte tirsdag fra kl. 17.30.

Alexander Sørloth hadde mulighet til å utligne til 1-1 mot Spania i EM-kvalifiseringsåpningen, men Real Sociedad-spissen bommet.

I stedet endte det med et 0-3-tap i Málaga.

Sørloth er fornøyd med egen innsats mot Spania, men erkjenner at scoringen manglet.

Sørloth med gigant-sjanse!

– Jeg kan ikke dvele for mye ved det. Det er ny kamp, og takk Gud for at jeg har fått bedre ballast gjennom karrieren, så jeg kommer over sånne ting fortere, sier Sørloth på mandagens pressekonferanse.

Sørloth mener han ser et større bilde i dag enn tidligere.

– Hvis jeg misset på en sjanse tidligere i karrieren, føltes det som om livet var over, sier Sørloth.

– Jeg kunne grave meg veldig ned. Jeg brukte tre-fire dager på å komme over en sånn bom. Det spinnet bare rundt i hodet. Nå vet jeg at spisser kommer til å bomme på sjanser. Jeg kommer til å bomme resten av karrieren også. Forhåpentligvis kommer jeg til å score flere enn jeg bommer, sier Sørloth.

Sørloth fikk ekstra ansvar da Erling Braut Haaland forsvant ut av landslagssamlingen med lysketrøbbel forrige uke.

– Det lever jeg egentlig fint med. Jeg liker å ha press og forventninger til meg. De gangene jeg ikke har hatt det, har det vært veldig, veldig kjedelig, sier Sørloth.