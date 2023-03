Tabbet seg ut sist – nå er Nyland fryktløs før stjernemøte

Ørjan Håskjold Nyland er trygg på at den nye klubbhverdagen skal gjøre ham godt rustet for tøffe landskamper.

Se Spania-Norge på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag fra klokken 20.00.

Lørdag starter Norge jakten på en plass i neste års fotball-EM.

En hemsko i et lag som begynner å bli sterkt i mange posisjoner, har vært gjerne vært keeperplassen. I Nations League-samlingen i høst sto Ståle Solbakkens førstevalg Ørjan Håskjold Nyland uten klubb.

Nå er imidlertid voldingen reservevalget i den tyske storklubben RB Leipzig. Kanskje ikke optimalt for førstevalget på landslaget, men det er et bedre utgangspunkt.

FØRSTEVALG: Ørjan Nyland skal stå begge landskampene i mars. Foto: ANDREW COULDRIDGE

– Jeg har vist før at jeg er klar til store oppgaver og ser frem til det. Jeg jobber godt og har en god treningshverdag. Selvfølgelig skulle jeg helst spilt enda flere kamper, men vi får ta det man får, sier Nyland til TV 2.

Selv om han så langt ikke har fått spilt verken i Bundesliga eller i Champions League i 2023, har han fått verdifull kamptrening likevel.

– Jeg fikk stå cuprunden sist da vi gikk videre, og vi skal ha flere cuprunder. Jeg hadde en god oppkjøring i januar der jeg fikk stå tre treningskamper. Det har blitt en del kamper i det siste, så det er bra. Det er bare å holde det gående og se frem mot landskampene, sier Nyland.

Ikke bekymret

Klubbnomaden, som har vært innom Aston Villa, Norwich, Bournemouth og Reading de siste årene, fikk kritikk under samlingen i høst.

Nyland tabbet seg ut borte mot Slovenia, og da ville Egil Drillo Olsen ha keeperbytte til den neste kampen.

Det skjedde ikke, og da takket Nyland for tilliten ved å være blant Norges beste i Serbia-tapet.

Nå er han soleklart førstevalg i en tropp hvor Egil Selvik (Haugesund) og Jacob Karlstrøm (Molde) er de andre keeperne.

Med en bedre situasjon nå, er ikke Nyland redd for at benketilværelsen i Leipzig skal gjøre ham uforberedt til EM-kvaliken.

NOE ANNET ENN NORGE: Etter en høst uten klubbkamper har endelig Ørjan Nyland begynt å stå litt i mål for RB Leipzig. Her i en kamp mot Hoffenheim i den tyske cupen i februar. Foto: Jan Woitas

– Sist gang var jeg jo uten klubb, så det går an å løse det på mange måter. Man har erfaringer fra tidligere kamper og situasjoner, så jeg får bare bruke følelsen i de kampene til å forberede meg. Nå har jeg fått stått kamper jevnt og trutt siden januar. Jeg føler meg klar allerede, sier Nyland om oppgaven som venter.

Stjerner skal stoppes

Kampene som venter blir ingen enkel oppgave for Nyland og Norge. Først er det gruppefavoritt Spania i Malaga.

– Vi starter med to vanskelige bortekamper. Vi vet at Spania kan bli gruppevinneren til slutt, men det er mulig å ta poeng. Spania har ny trener og skal kanskje spille i nytt system. Sikkert mange som vil vise seg frem første samlingen.

MARBELLA: Norges keeper Ørjan Håskjold Nyland under en trening med herrelandslaget i fotball før EM-kvalifiseringskampene i fotball mot Spania og Georgia. Foto: Fredrik Varfjell/NTB.

Tre dager senere er ny tøff bortekamp mot Georgia. Et land som ikke er kjent som et fotballstormakt, men i det siste har de fått et uvurderlig våpen. Kvicha Kvaratskhelia har vært en åpenbaring denne sesongen for Napoli.

– Du har Georgia som har spillere som har herjet her i Europa. Det er noen nøkkelspillere vi skal stoppe, men de skal få en tøff oppgave med å stoppe oss også, sier Nyland.