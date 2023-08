Tabber sendte Norge ut av VM: – Fryktelig dårlige prestasjoner

To store forsvarsbrølere ødela for Norge mot Japan, og sendte landslaget hodestups ut av VM.

Japan – Norge 3-1 (1-1)

Norge fikk et brutalt møte i åttedelsfinalen mot Japan. Selv om landslagssjef Hege Riise la om formasjonen for å gjøre det vanskelig for Japan, ødela ett selvmål og én forsvarstabbe for Norge.

Til slutt endte det 3-1 til Japan, og Norge er ute av VM.

Riise var naturligvis skuffet etter VM-exiten.

– Vi visste at kampbildet ville bli sånn. Defensivt og kollektivt holder vi lenge, men vi gjør det vanskelig for oss selv. Vi prøver på slutten og får muligheter, men da gir vi også kontringsrom, sier Riise til NRK etter kampslutt.

Først utspilte Japan Norge i starten av kampen, før Ingrid Syrstad Engen satte ballen i eget nett etter 15 minutter spilt.

– Jeg prøvde å ta ut innlegget og setter ballen i eget mål, sier hun om baklengsscoringen til NRK.

Så, ut av ingenting, slo Norge tilbake. Fire minutter senere steg Guro Reiten høyest til værs blant to japanere og stanget inn 1-1.

Men det ville seg ikke for Norge.

Fem minutter ut i andre omgang ble en tabbepasning fra Vilde Bøe Risa plukket opp av Risa Shimizu inne i Norges 16-meter, som enkelt satte inn 2-1.

– Jeg vet at jeg ikke kan gjøre slike kamper på dette nivået, da straffes det umiddelbart. Det skal ikke skje, sier Bøe Risa til TV 2.

Etter 79 minutter økte Hinata Miyazawa til 3-1. Norge jagde iherdig redusering i sluttminuttene, men Japan holdt unna.

– Jeg synes vi gjør en god første omgang og klarer å score ett mål, mens de får ett heldig selvmål. I andre omgang begynner vi greit, men så må jeg ta hendene opp og si at det er veldig dårlig av meg. Det blir en endring i kampen og da føler jeg at vi mister litt momentet, sier Bøe Risa.

– Kampplanen fungerer veldig bra, hadde vi unngått personlige feil kunne det blitt noe annet, fortsetter Norge-spilleren.



NEI OG NEI: Tre baklengsmål ble fasit mot Japan. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen tegner mye av det samme bildet.

– Norge har forsvart seg godt, men ikke vært gode nok når vi har ball. Så er det jo fryktelig dårlige prestasjoner som fører til mål i mot. Det gjør kampen vanskelig for Norge, sier Gulbrandsen.



Japan møter vinneren mellom USA og Sverige i kvartfinalen.

– Japan er bedre som lag og individuelt, fortjent at de går videre, fortsetter Gulbrandsen.



Selvmål og superheading

Riise tok defensive grep før kampen for å prøve å stoppe et kontringssterkt Japan. Landslagssjefen valgte å benke Frida Maanum og satte inn Ingrid Syrstad Engen i bakre rekken.

Japan gikk, som forventet, ut i hundre. Allerede etter minuttet spill kom japanerne og Adoba Fujino til en stor sjanse, men det norske forsvaret fikk klarert til hjørnespark.

Japan fortsatte å trykke Norge bakover på egen halvdel, og etter 15 minutter lønnet presset seg.

Miyazawa løftet ballen fra venstre og inn mot det norske målet. Der var Syrstad Engen uheldig i klareringen, satte Mikalsen ut av spill og scoret selvmål.

NEI OG NEI: Her ser de norske spillere at ballen går i mål etter kun 15 minutter spilt mot Japan. Foto: amanda Perobelli

Dermed fikk Norge en marerittstart på åttedelsfinalen. Det ville Reiten gjøre noe med.

Etter 19 minutter slo Bøe Risa et perfekt innlegg inn mot Japans 16-meter. Der ventet Reiten, som knuste to av Japans forsvarsspillere i lufta og utlignet for Norge med en strålende heading.

JUBELBRØL: Guro Reiten var sterkest i duellen og banket inn 1-1. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Japan var det klart beste laget i første omgang, men Norge holdt 1-1 inn til pause.

Ny forsvarstabbe

Men det tok ikke lang tid før Japan satte ballen i mål, igjen.

Japan var klart best i åpningsminuttene etter pause, og fem minutter ut i omgangen kranglet de seg inn i Norges 16-meter. Foran eget mål forsøkte Bøe Risa på en støttepasning ut til Hansen, men den ble plukket opp av en årvåken Shimizu.

Japaneren brukte ett touch før hun enkelt satte inn 2-1, og Norge havnet nok en gang i trøbbel.

IGJEN: Nok en forsvarsbrøler sendte Japan i ledelsen. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Riise tok flere offensive grep og de rødkledde kom til flere halvsjanser og hadde muligheten til å utligne utover i omgangen.

Istedenfor ble Norge straffet knallhardt av et kontringssterkt Japan.

Etter 79 minutter kontret Japan lynraskt når Norge mistet ballen rundt midtbanen. Miyazawa ble spilt igjennom alene med Mikalsen og gjorde ingen feil da hun satte inn 3-1-målet.