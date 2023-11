Tabbekveld for Onana – United raknet igjen

André Onana havnet igjen i fokus da Manchester United rotet vekk to nye poeng i Champions League.

Galatasaray – Manchester United 3–3 (1-2 til pause)

Ved tap onsdag kveld ville Manchester Uniteds Champions League-eventyr vært over for denne sesongen.

Det startet bra med to raske mål.

Men i andre enden av banen gjorde André Onana det han kunne for å holde spenning i kampen.

For det var United som tok kommandoen, men kampen utviklet seg til å bli et mareritt for Erik ten Hags menn.

Mye takket være André Onana.

United ledet både 2–0 og 3-1, men tyrkerne kom tilbake.

MARERITT: Erik ten Hag og Manchester United rotet det til i Istanbul. Foto: UMIT BEKTAS

En seier ville gitt United et godt utgangspunkt før siste runde, men med uavgjort ser det svært tøft ut for dem.

– Et ellevilt drama er over. Er dette også slutten på Manchester Uniteds Champions League-eventyr? Spurte Øyvind Alsaker.

– Nå er det ordentlig trøbbel for United. De må slå Bayern München og håpe på hjelp fra den andre kampen. Erik ten Hag har nok i likhet med oss sett en av sine aller villeste fotballkamper, supplerte Jesper Mathisen.

Supertalent sørget for pangåpning

Alejandro Garnacho går på skyene etter helgens elleville brassespark. Mot Galatasaray tok det ti minutter før vidunderbarnet kunne juble for mål.

Åtte minutter senere doblet Bruno Fernandes ledelsen med et kremmerhus.

– Det kan knapt gjøres bedre, sa Morten Langli.



Alt så ut til å gå etter planen for Erik ten Hag, men så stilte Hakim Ziyech seg opp for å ta et frispark.

Skuddet var nærmest midt i mål, men André Onana hadde tatt et steg til siden og måtte se ballen gå i mål.

– Det er merkelig keeperspill, man kan ikke gamble på det viset, sier Jesper Mathisen.



Etter kampen sier målscorer Hakim Ziyech hvordan han oppfattet situasjonen.

– Det første gamblet keeperen på, så om det er flaks ... Det vet jeg ikke, sier marokkaneren til TV 2.

Simen Stamsø-Møller på sin side mener dommeren burde annullert målet. Ettersom to Galatasaray-spillere sto ulovlig nærme United-spillerne i muren.

– Han kaster rett og slett ballen i eget nett

Ti minutter ut i andreomgang gikk United tilbake i tomålsledelse da Scott McTominay skled inn 3–1.

Men kampen var ikke over.

Godt hjulpet av et elektrisk publikum fortsatte Galatasaray å kjøre på fremover. Igjen fikk de frispark, igjen løftet Ziyech ballen inn mot mål.

Og igjen … Rotet André Onana balle i mål.

– Han kaster rett og slett ballen i eget nett, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.



Ziyech er selv usikker på om han ville kalle det en tabbe, men innrømmer at han var heldig.

– Jeg skjøt ganske hardt og når spillerne kommer inn foran mål, så er det vanskelig for keeperen ... Det spørs hva du legger i ordet flaks, sier Ziyech til TV 2.

Det var energiboosten hjemmelaget trengte.

For åtte minutter senere smalt det igjen. Denne gang fra Kerem Aktürkoglu.

Tyrkeren fikk drømmetreff da han hamret ballen i mål fra en svært vanskelig vinkel.