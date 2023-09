Tabbe ødela for Arsenal: – Hva driver han med?

Arsenal-Tottenham 2-2

Nord-London-derbyet tok særlig fyr like etter pause, da Arsenal fikk straffe etter en Cristian Romero-hands:

Med 53.04 på klokken gikk Bukayo Sakas straffe i mål.

Akkurat som han gjorde i første omgang, etterlignet engelskmannen landslagskompis' James Maddisons dart-feiring.

FREIDIG: Bukayo Saka etterlignet James Maddisons feiring to ganger under Nord-London-derbyet. Foto: TONY OBRIEN

Med 54.36 på klokken slo Maddison tilbake. Han snappet opp ballen etter at Arsenal-innbytter Jorginho driblet uten å ha dekning.

Seks sekunder senere lå ballen i mål for Tottenham, etter at Maddison hadde servert Heung-min Son for andre gang i kampen.

Jorginho (31), som ble byttet inn for Declan Rice i pausen, fikk gjennomgå.

– Et fryktelig øyeblikk for Jorginho. Hva driver han med, en så erfaren spiller, spurte Gary Neville seg hos Sky Sports.

Senere i omgangen fikk Tottenham seg en skadebekymring. Maddison, som har vært i fyr og flamme etter overgangen fra Leicester, gikk i bakken etter en vridning i kneet.

URO: James Maddison så ut til å ha store smerter etter å ha fått en vridning i kneet, men spilte videre etterpå. Foto: TONY OBRIEN

Midtbaneeleganten kom seg på beina og spilte videre, men ble byttet ut rundt sju minutter senere.

Etter kampen dysser manager Ance Postecuglou det ned.

– Jeg er ikke sikker på Brennan (Johnson). Han kjente det i hamstringen. «Madders» var ikke hundre prosent inn mot kampen, men kom seg fint gjennom den, sier Tottenham-sjefen, ifølge Football London.

Martin Ødegaard spilte hele kampen. Drammenseren var nest siste Arsenal-spiller på 1-0-målet, men får ikke assist siden det ble dømt til å være et selvmål av Romero.

