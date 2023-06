Syrstad Engens VM-oppladning: Gullfest og Ibiza-ferie med kjæresten

– Jeg føler jo at det var i går. Det er noen sånne følelser man absolutt ikke får oppleve ofte, forteller Ingrid Syrstad Engen til TV 2.

Å vinne Champions League-tittelen med Barcelona var en drøm i oppfyllelse. Melhus-jenta har tidligere tapt to finaler i den gjeve turneringen, men på tredje forsøk fikk hun endelig løfte troféet.

– Det var så mange følelser under kampen. Å være på benken, få komme inn, alt som skjedde underveis. Det smakte ekstra godt at det skjedde nå, mimrer hun tilbake til den kvelden i starten av juni.

– Jeg husker bare den ekstreme gleden etterpå hvor jeg fikk være med lagvenninner, ha familien på plass. Det var sterkt, mye følelser og tårer. En dag jeg kommer til å huske alt fra.

Og siden har det gått slag i slag for 25-åringen. Samme kveld som triumfen bar det tilbake til Barcelona i privatfly etterfulgt av en god fest på et av den spanske storbyens utesteder før det var duket for nok en feiring sammen med klubbens supportere utenfor Barcelonas rådhus dagen derpå.

– Så var det rett på ferie. Det må utnyttes for vi har ikke så mye tid før vi skal møte opp til landslagssamling, sier hun.

Den gikk først til den spanske party- og ferieøyen Ibiza, hvor strandliv og avslapping stod på agendaen sammen med gode venner og kjæresten Maria «Mapi» León.

Syrstad Engen bekrefter til TV 2 at hun har vært sammen Barcelona-lagvenninnen i med i et års tid. Utover det ønsker hun ikke å kommentere eller utdype detaljer i forholdet ytterligere.

Paret har i løpet av det siste året ved flere anledninger lagt ut bilder sammen på Instagram hvor de samlet har nærmere 900.000 følgere på sine profiler.

Fra Ibiza gikk turen hjem til Trondheim. Der blir det noen dager med avslapping og lading av batteriene før hun starter forberedelsene inn mot VM.

– Det har vært ganske rolige uker siden Champions League-finalen, men jeg tror det har vært bra med den pausen etter en lang sesong. Nå er det bare å bygge seg sakte opp igjen og møte opp med masse energi på pre-camp, sier 25-åringen.

Under intervjuet med TV 2 sitter i bilen på vei fra Koteng Arena etter en styrkeøkt på Rosenborg Kvinners hjemmearena.

Mandag 26. juni er det oppmøte for Syrstad Engen og utenlandsproffene på en «pre-precamp» med landslaget i Oslo.

Hele VM-troppen setter kursen mot New Zealand 3. og 4. juli før oppladning til VM-åpningen mot vertsnasjonen 20. juli.

Etter to tapte finaler, fikk Ingrid Syrstad Engen endelig legge fingrene på Champions League-troféet i 2023. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Etter erfaringene fra mesterskapet i fjor, så er jeg jo helt ærlig spent på hvor vi står nå. Samtidig føler vi at vi har fått jobbet veldig godt det siste året, blitt kjent med hva Hege og hennes team ønsker, sier midtbanespilleren.

– Vi har tidvis fått vist frem den strukturen vi ønsker å ha i forsvar selv om forrige samling ikke var så bra som vi ønsker. Jeg håper vi klarer å ta med oss erfaringene vi har fått med å møte tøff motstand og vise frem det potensialet som bor i dette laget.

Det norske landslaget VM-åpner mot New Zealand torsdag 20. juli. Mesterskapet sendes hos NRK og Viaplay.