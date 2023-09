Syrlig svar: – Dere har stresset mest

Martin Ødegaard ble matchvinner og direkte avgjørende da Georgia ble slått 2–1 på Ullevaal i EM-kvalifiseringen.

Se scoringen øverst!

Det var bare hans tredje landslagsmål. Mens kapteinen scorer jevnt og trutt for Arsenal, tilhører det nesten sjeldenhetene at det kommer scoring for Norge.



– Det var deilig. Jeg har ventet en stund på det. Når den blir avgjørende i tillegg, blir det enda deiligere, sier han til TV 2.



– Bryr meg lite

Dette var hans første nettkjenning for landslaget siden privatlandskampen mot Slovakia i mars 2022.

Hans første landslagsmål kom mot Romania i 2019 i EM-kvalifiseringen.



Tre scoringer på 53 kamper er ikke knalltall for en spiller som puttet 15 ganger i Premier League forrige sesong.

24-åringen legger ikke skjul på at det gjerne skulle blitt flere mål for landslaget.

– Jeg bryr meg veldig lite om hva andre sier og skriver, men for min egen del vil jeg selvfølgelig score mål og være viktig og avgjørende.

– Jeg visste det ville komme, og jeg har vært rolig hele veien. Det er nok dere som har stresset mest, sier han med et glis.



– Fingeren mot hodet når du scoret, hva betyr det?

– Egentlig bare å holde fokus der man skal, svarer drammenseren.

KUNNE JUBLE: Martin Ødegaard forklarer feiringen. Foto: Lise Åserud

– Forbilde for alle

Ståle Solbakken tror det må ha føltes godt for han med scoring.

– Han har hatt voldsomt med sjanser òg, vi husker jo Georgia hvor han setter den utenfor på 1–1 fem minutter til slutt. Det er viktig at han får målet for seg selv, men han har kommet enormt mye i situasjoner og skaper mye for oss. Vi skal ikke pirke for mye, sier Solbakken.



– Han er et forbilde for alle. Vi har mange unge spillere nå, så kan de se hvordan en fullproff jobber, sier Solbakken.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sier han sjelden har sett Ødegaard bedre for Norge.

– Ødegaard har levert en av sine aller beste landskamper. Han har vært overalt og scoret mål. Han har fått med både publikum og lagkamerater, sier Jesper Mathisen

– Ødegaard er banens gigant sammen med Antonio Nusa, sier Mathisen.