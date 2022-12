Sykehuset opplyser: Pelés tilstand forverret

Albert Einstein-sykehuset i São Paulo har onsdag kommet med en oppdatering om helsetilstanden til fotballegenden Pelé.

Oppdateringen er gjengitt av AFP og flere brasilianske medier.

Pelés tilstand skal ha forverret seg, og ifølge sykehuset lider 82-åringen av hjerte- og nyresvikt.

Døtrene opplyser at Pelé tilbringer julen på sykehus. Familien har tatt avgjørelsen i samråd med legene, melder døtrene i sosiale medier.

Pele tok til tårene da han ble hedret

Brasilianeren er ikke på intensivavdelingen, men sykehuset skriver at han må få tettere oppfølging.

Pelé ble innlagt 29. november for at det skulle gjøres en ny vurdering av cellegiftbehandlingen han mottar for å bekjempe tykktarmskreften han ble operert for i februar. Han har fulgt Brasils kamper under Qatar-VM fra sykesengen.

Pelé var med å vinne tre av Brasils fem VM-gull. Han bidro til at hjemlandet løftet trofeet i 1958, 1962 og 1970.