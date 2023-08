Sverige ute av VM etter vilt drama: – Hva er det som skjer?

Spania klar for historisk VM-finale.

Spania - Sverige 2-1 (0-0)

Det ble en høydramatisk semifinale der Spania tok seg videre til sin første VM-finale for kvinner noensinne.

– Spania er bra, til og med bedre enn Sverige i store perioder. Men likevel føles det som at Sverige slurver bort kampen. Man føler seg som en overkokt potet, skriver Aftonbladets Marcus Leifby.



Ti intense minutter

Spania kom til de største sjansene de første 45 minuttene i VM-semifinalen, men Sverige holdt unna og lagene gikk til pause med 0-0.

VM-EXIT: Spania sendte Sverige ut av VM. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Etter pause var Sverige mye mer involvert og utfordret spanjolene. Så, i det 70. minutt var Alba Redondo uhyre nære å sende Spania i ledelsen, men avslutningen endte på feil side av nettveggen.

Den store sjansen ble begynnelsen på et massivt press fra Spania de neste ti minuttene og i det 81. spilleminutt kom scoringen.

Som i kvartfinalen mot Nederland stod Salma Paralluelo for spansk jubel. Jonna Anderssons klarering gikk rett i beina til 19-åringen som sendte Spania til himmels.

STJERNESKUDD: Salma Paralluelo (19) sendte Spania i ledelsen mot Sverige. Hun ble også matchvinner i kvartfinalen mot Nederland. Foto: Andrew Cornaga

Da Paralluelo ble matchvinner i kvartfinalen, var hun tidenes yngste målscorer for Spania noensinne, og stjerneskuddet fortsatte å levere i semifinalen.

– Hva er det som skjer?



Syv minutter senere utlignet innbytter Rebecka Blomqvist på vakkert vis for Sverige og det var håp om ekstraomganger i den svenske leiren.

Men Spania svarte umiddelbart og Olga Carmona sørget for 2-1.

– Hva er det som skjer? Det var gøy en stund, men gud hvor fort det gjorde vondt igjen, skriver Aftonbladets Marcus Leifby.



KNUST: Sveriges Kosovare Asllani etter VM-exiten var et faktum. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Dermed er Spania, etter å ha slått Sverige for første gang noensinne, klar for sin første VM-finale for kvinner.

Spania har aldri før kommet lengre enn til en åttendedelsfinale i et VM, så årets mesterskap ville uansett dagens utfall vært historisk for spanjolene.