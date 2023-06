Svensk kommentator om Haaland: – Spiller for et jukselag

Lørdag 10. juni: Se Erling Braut Haaland i Champions League på TV 2 Play.

Manchester City kan lørdag sikre seg The Double hvis de vinner FA-cupfinalen mot byrival Manchester United. Og allerede neste helg kan de sikre seg Champions League-tittelen når de møter Inter i finalen.

I sentrum står vår egen Erling Braut Haaland. Jærbuen står med 52 mål i alle turneringer. Men ikke alle er like imponerte.

Svenske mener Haaland spiller for et jukselag

Kommentator i Expressen, Noa Bachner, har lørdag en kronikk på trykk med tittelen: «Sorry Norge, Haaland spiller for et jukselag».

Bachner mener prestasjonene til Manchester City – og Erling Braut Haaland – denne sesongen ikke kan tas på alvor.

Grunnen er at det er juks som ligger bak, ifølge Bachner.

I kommentaren konkluderer Bachner med at det ikke finnes tvil om at klubben har bedrevet økonomisk doping. Det mener han også hefter ved Erling Braut Haalands fantastiske målsnitt.

HERJER: Erling Braut Haaland har sprengt skalaen for Manchester City denne sesongen. Foto: Martin Rickett

«Og det er trist, kanskje fremfor alt for norsk fotball og Norge, som så klart er stolte over Haaland og hvor bra han er, men innerst inne må de leve med usikkerheten og stille seg samme spørsmål som alle andre:

«Hvor mange mål har han egentlig scoret?»

Manchester City anklages av Premier League for brudd på de økonomiske spillereglene på 113 punktet. Regelbruddene skal gjelde fra perioden 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen, som er de ni første årene klubbens Abu Dhabi-eiere var i førersetet.

Ennå er det ikke kjent hvilken sanksjon klubben vil få. Manchester City mener for øvrig at de ikke har gjort noe galt.

– Skjønner at spørsmålet stilles

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg forstår at Citys dominans kan provosere, men går ikke med på at det devaluerer Erling Braut Haalands prestasjoner på banen.

– Jeg skjønner at mange stiller seg spørsmålet hvor hadde City vært hvis de hadde fulgt alt av lover og regler. De er ikke dømt for noe ennå, men når anklagene er fremmet, vil mange spørre hvor hadde de vært uten disse eierne og disse omstridte sponsoravtalene.



TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– De er i ferd med å bygge et av de beste fotballagene verden har sett, men hvor hadde de vært uten disse påståtte regelbruddene?

– Men påvirker det hvordan vi skal oppfatte hans prestasjoner på banen? Mitt svar er nei. Et annet spørsmål er selvfølgelig: Var det virkelig nødvendig å gå til Manchester City?

Likevel mener hun Bachner bommer på deler av resonnementet sitt.

– Ingenting av det City er anklaget for tar noe bort fra de faktiske sportslige prestasjonene Haaaland har gjort denne sesongen. De har hatt ekstremt dominerende årganger tidligere, og hatt flust av svært gode spisser, uten at noen har vært i nærheten av de samme tallene.

Thorstvedt reagerer

I juli 2020 ble Manchester City frikjent i Idrettens voldgiftsrett (CAS) for brudd mot Uefas økonomiske regelverk. Da slapp klubben å bli utestengt fra Champions League.



TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt forstår ikke hvordan svenske Bachner, og andre, kan være så kategorisk fordømmende før en dom foreligger.

– Det var ganske mange som hev seg på da de ble frikjent av CAS sist og kalte det skandale, uten et gram politisk erfaring og ikke hadde hørt et eneste sekund av rettsaken. Det forstår jeg ingenting av, sier Thorstvedt.

Erik Thorstvedt. Foto: Markus Engås / TV 2

– Nå tror jeg Premier League har lært av den saken og at de denne har såpass håndfaste bevis at de kan gjøre noe. Men før det, synes jeg det er veldig rart at kritikerne skal hamre løs som de gjør nå.

Han viser også til at Manchester City slett ikke er den eneste klubben som er under lupen.

– Juventus har nettopp blitt trukket poeng i Italia. Vi ser mye rart i Spania. Man kan finne mye overalt. Det er veldig vanskelig moralsk å rangere fotballklubber og fotballklubbers eiere.

– Jeg har i hvert enda evnen til å glede meg over når Manchester City spiller fin fotball og når Haaland scorer mål.

– Jeg klarer ikke å se at dette skal ta noe fra Haalands prestasjoner. Det ser jeg ikke. Han visste hva han gikk til. Det var et sportslig perfekt opplegg for ham, og det har det vist seg å være. Jeg mener det var et riktig valg.

– Men det kan hende at han mister Premier League-tittelen i ettertid. Det vet vi ikke. Men den eventuelle straffen får han og klubben bare ta.