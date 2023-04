Svarer på Solbakken-utspill: – Det er kanskje snarveien for alle

EN MANN FOR FRAMTIDA: Luciano Spalletti har knapt gitt Leo Østigård spilletid i år. Likevel virker han overbevist om at Fotball-Europa ligger foran føttene til 23-åringen fra Åndalsnes. Foto: CIRO DE LUCA

I lag med Napolis Juan Jesus – som trolig går inn på laget til fordel for nettopp Skiri Østigård – virket Spalletti å være i storform dagen før kveldens massive Champions League-kvartfinale mot Milan.

De fleipet, smilte og virket lite preget av oppgjøret hele Italia venter på tirsdag kveld.

– Vi trenger ikke å be om noe fra supporterne. For vi vet at de kommer til å stå bak oss, fortalte Juan Jesus til de frammøtte journalistene.

Deretter var det trenerlegende Spalletti som tok imot spørsmål. Han var rolig og svarte svært langt på hvert eneste spørsmål.

Det gjaldt også da TV 2 utfordret han på inntrykket Leo Skiri Østigård har gjort i klubben og ikke minst Ståle Solbakkens påstander om at han bør skifte klubb om det ikke blir mer spilletid.

– Jeg vet ikke helt. Det er kanskje snarveien for alle, var Spallettis umiddelbare reaksjon.

STJERNETUNGT: Leo Skiri Østigård spiller for Italias beste lag. Her med stjernespiller Khvicha Kvaratskhelia foran seg. Foto: Francesco Celetta / TV 2

Hyller profesjonaliteten

Deretter gikk han løs på en lang forklaring av inntrykket Leo Østigård har gjort siden han i sommer signerte for den italienske klubben i en overgang verdt rundt 100 millioner norske kroner.

– Leo er eksepsjonell når det kommer til profesjonalitet. Der har han sterke kvaliteter. Han er sterk fysisk og jeg har sjeldent sett en fotballspiller være så sterk med hodet, sier Spalletti.

Deretter, fortsatt i samme forklaring, kom han inn på utfordringene 23-åringen fra Åndalsnes har møtt i klubben som hittil denne sesongen har vært Italias suverent beste lag.

For første gang siden Maradonas dager – i 1987 og i 1990 – suser fotballgale Napoli mot seriegull. Det med en offensiv fotball som har sjarmert Fotball-Europa.

– Leo må bli bedre vant med fotballen vår og fotballen vi har spilt denne sesongen. Det handler om oppbyggingen av spillet og det å spille på åpen bane. Når du står høyt som vi gjør, så må du bli vant til å forstå når du skal stå høyt og når du ikke skal det. I tillegg har han to ekstremt sterke spillere «foran seg» i køa i Kim (Min-jae) og (Amir) Rrahmani, sier Spalletti.

Nettopp Kim Min-jae er suspendert i kveldens oppgjør, men i stedet for Skiri Østigård virker det altså som om trenerfavoritten Juan Jesus er inne på laget.

- MÅ VURDERE FRAMTIDEN: Leo Skiri Østigård har vært ærlig på at han må ta en vurdering knyttet til framtiden ved sesongslutt. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Har dårlig samvittighet

Det betyr at nordmannen igjen må starte på benken, og Luciano Spalletti har ingen problemer med å erkjenne at det har blitt lite spilletid på 23-åringen.

Fordelt på Champions League, Serie A og den italienske cupen er det blitt 499 spilleminutter på Skiri Østigård denne sesongen. Spesielt etter jul har veien inn på laget virket lang.

Overfor TV 2 har Skiri Østigård vært ærlig på at han må vurdere framtiden ved sesongslutt.

– Leo hadde fortjent mye mer. Det er jeg lei meg for, på akkurat samme måte som for de andre som presterer godt på trening, men som ikke får plass i startelleveren, sier Spalletti.

Samtidig kommer han med en oppmuntring til 23-åringen fra Åndalsnes.

– Kvalitetene mangler ikke, men jeg er overbevist om at denne sesongen vil hjelpe han med å utvikle seg for framtiden, sier Spalletti.

– Han må ha titan i pannen

Han er fortsatt på samme svaret på TV 2s spørsmål – der det etter godt over to minutter konkluderes med å henvise tilbake til Ståle Solbakken.

– Leo har alle kvaliteter og erfaring nå som tilsier at han etter hvert kan komme seg inn i førsteelleveren, som selvfølgelig er det landslagssjefen (Ståle Solbakken) ønsker, sier Spalletti.

Deretter avslutter han med det som på sett og vis kan være et litt kryptisk svar på hvor framtiden hans ligger. På en annen måte kan svaret tolkes som ros til kvalitetene til Skiri Østigård.

– Hvis det ikke skjer her, så vil det gjøre det hos et annet lag, sier Napoli-sjefen.