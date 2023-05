Svarer på kritikken: – Representerer Bergen, ikke Norge

CUPHELTER: Halve Ullevaal var farget i rødt under cupfinalen som Brann gikk seirende ut av. Her feirer de triumfen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Brann-Lillestrøm 2-0

Fra TV 2s posisjon på pressetribunen på Ullevaal Stadion, nesten på midtstreken, ble «Ja, vi elsker» overdøvet av bergenssangen «Nystemten».

Det har fått enkelte til å reagere i sosiale medier, deriblant tv-personligheten og tidligere Mjøndalen-spiller Mads Hansen.

Finnes det noe dummere enn Brann-fansen som forsøker å overdøve «Ja, vi elsker» med Nystemten? Jeg lurer på om svaret på det er nei, jeg. — Mads Hansen (@Mads_Hansen) May 20, 2023

På bare ti minutter hadde Hansens Twitter-melding fått 250 likes.

Andre brukere på Twitter reagerer også på opptrinnet, mens noen mener at det må være greit.

Brann-kapteinen forklarer

Sivert Heltne Nilsen sang med på «Nystemten» under nasjonalsangen.

I seierseuforien halvannen time etter kampslutt forklarer han valget.

– Jeg begynte å synge Nystemten da supporterne begynte å synge den. For vi representerer Bergen, vi representerer ikke Norge. Så det var et enkelt valg. Bergen går over alt akkurat nå, sier Brann-kapteinen til TV 2.

– Dere får kritikk, hva tenker du om det?

– Jeg kan forstå det. Vi skal ha respekt for nasjonalsangen og generelt all jobben som er gjort med landet her. Men det er vel et uttrykk i Bergen; «Bergen ut av Norge», så man må stå litt bak den, flirer Heltne Nilsen.

CUPHELT: Sivert Heltne Nilsen sikret lørdag Branns første cuptriumf siden 2004. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Brann-trener Eirik Horneland hadde helst sett at de ventet noe med «Nystemten».

– Jeg tror vel vi kunne sunget nasjonalsangen der og da, og så kunne vi sunget Nystemten etterpå. Jeg synes vi skulle vist respekt for nasjonalsangen, jeg var i hvert fall godt inne i den, sier Horneland.



Både han og Heltne Nilsen er imidlertid fra seg av begeistring for støtten de har fått fra supporterne. Les mer her:

Supporterleder forklarer

På spørsmål om han har en kommentar, svarer styreleder i Brann Bataljonen, Erlend Ytre-Arne Vågane, følgende midt i seierseuforien:

– For en fantastisk dag! Tenk at det er halvannet år siden vi rykket ned, og nå er cupmester! Når det gjelder nasjonalsangen, var det ingen som hørte den over anlegget mens vi sang på vår side. Akkurat det samme skjedde under kvinnefinalen i fjor.

– Når det koker sånn som det gjør i svingen, er det rett og slett nesten umulig å høre anlegget, skriver Vågane i en SMS til TV 2.

FULL FEST: Slik så det ut i Brann-svingen etter at pokalen hadde blitt løftet. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Delte meninger

I NRKs pausesending ble temaet tatt opp. Aleksander Schau kalte Brann-supporternes valg «litt dølt», mens Viking-spiller Kristoffer Løkberg syntes det var synd at nasjonalsangen ble overdøvet.

– Som spiller tenker du at det er et stolt øyeblikk. Du representerer hele norsk fotball i cupfinalen foran mange tusen mennesker, sa Løkberg.

Han konkluderte:

– Det skulle de ha holdt seg for god for.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg frikjenner Brann-supporterne.

– Det må de da få lov til hvis de vil. Jeg klarer ikke å hisse meg opp over det, sier Finstad Berg.

Også i fjor, da Branns kvinnelag spilte cupfinale mot Stabæk, kom det reaksjoner da supportere kom med supporterrop under nasjonalsangen.

Tidligere landslagsspiller Ingrid Moe Wold uttalte til NRK at hun «ikke syntes det var så veldig ålreit», mens statskanalens ekspert og tidligere Brann-spiller Carl-Erik Torp kalte det «litt respektløst».

Etter bare et minutt spilt ble det et kort opphold i kampen på grunn av bluss fra Lillestrøm-svingen.

BLUSSTOPP: I noen minutter var det vanskelig å se gressmatten på Ullevaal gjennom all røyken som kom fra supporternes bluss. Foto: Lise Åserud

Ti minutter senere tok Brann ledelsen. Ole Didrik Blomberg var målscorer. Bård Finne økte til 2-0 etter rundt timen spilt.

