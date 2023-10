Svarer etter skandalen: – Burde bli omkamp

– De gjorde det ikke med vilje og vi burde ikke glemme det. Ja, det var en tabbe, en åpenbar en. Jeg tenker det burde vært muligheter. Utfallet burde vært omkamp. Men det vil nok ikke skje, sier Jürgen Klopp.

– Av det jeg husker, har noe slikt aldri skjedd. Det er hvorfor jeg mener det bør bli spilt en omkamp, tilføyer Liverpool-manageren.



FORSLAG: Jürgen Klopp håper på omkamp. Foto: Nigel French

Trent Alexander-Arnold og Jürgen Klopp møtte pressen etter den mye omtalte Luiz Diaz-scoringen mot Tottenham som ble feilaktig annullert.

– Jeg er ikke sint på dem (dommerne), ikke i det hele tatt. Vi skal ikke gå etter dem. De gjorde en feil, og jeg er sikker på at de følte seg fryktelig den kvelden, sier Klopp.



Mirror skriver at en Premier League-regel kan føre til omkamp.

– Regel L18 skisserer at PL-styret har makt til å beordre en ligakamp til omkamp, forutsatt at en anbefaling om dette er gitt av en kommisjon under regel W51, sier sportsadvokat Stephen Heath til avisen.



Tirsdag la Premier League ut et lydopptak bak VAR-skandalen.

– Det som skjedde i helgen var veldig skuffende og frustrerende, men det er ingenting vi kan gjøre som spillere. Kampen er borte. Vi må gå videre, sier Alexander-Arnold.

SKUFFET: Trent-Alexander Arnold Foto: Nigel French

– Vi kan ikke kontrollere VAR som spillere. Det er systemet som er. Vi må stole på dommerne og håpe de gjør de riktige avgjørelsene så ofte som mulig, fortsetter høyrebacken.



Avsløringen fra Premier League viste at VAR-teamet fikk opp linjer som tydelig var på riktig side av offsidelinjen, og at målet skulle ha blitt godkjent.

Idet hoveddommer Hooper blåser i gang spillet igjen, bryter repriseoperatøren ut:

– Vent, vent, vent, vent, avgjørelsen på banen var offside.

Cirka 20 sekunder etter at spillet er i gang igjen, bryter VAR-hoveddommer Darren England ut:

– Åh, faen.

Liverpool møter Union Saint-Gilloise i Europa League torsdag kveld.