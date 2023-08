Svakere sammen

Norges Sophie Romàn Haug under kampen mellom Japan og Norge i Wellington, New Zealand under VM i fotball for kvinner 2023 i Australia og New Zealand. Foto: Lise Åserud / NTB

VM i Australia og New Zealand ligger an til å bli en stor suksess globalt. Årets VM er et symbol på en idrett i vekst. Kvinnefotballen er i ferd med å erobre nytt territorium, bokstavelig talt.

Når Sør-Afrika, Marokko og Jamaica går videre fra gruppespillet på bekostning av Italia, Tyskland og Brasil, er det et tydelig tegn på at kvinnefotballen er på frammarsj i flere deler av verden. Det er gode nyheter for idretten, men det er potensielt veldig dårlige nyheter for et norsk landslag som allerede jobber i motbakke.

Tiden der vi var en stormakt i kvinnefotballen er definitivt forbi. Selv om store deler av befolkningen ikke har tatt det inn over seg, er vi for alvor i ferd med å ramle av lasset. Det forspranget vi fikk av å være tidlig ute på 90-tallet er borte for lengst.

I åttedelsfinalen mot Japan fikk vi tydelig se hvor stort gapet til de beste har blitt. Selv om resultatet ikke ble like brutalt som tapet mot England i EM, var kampen mot Japan et tydelig bevis på hvor langt unna vi er å virkelig kunne hevde oss i et internasjonalt mesterskap.

Den viktigste delen av evalueringen etter sommerens mesterskap blir hvilke grep som må tas både på landslaget og i norsk kvinnefotball generelt for at Norge skal unngå å havne enda mer bakpå. Vi må klare å omstille oss til en ny virkelighet der stadig flere nye nasjoner faktisk satser på kvinnefotball. Vi får ikke lenger noe gratis bare fordi vi var tidlig ute.

Sportslig sett er det å ryke ut i en åttedelsfinale omtrent det vi kunne forvente oss av dette norske landslaget. Det er der vårt nivå ligger nå, sammenlignet med nasjonene vi konkurrerer mot. Det som gjør årets VM til en gedigen skuffelse for det norske landslaget er ikke at det ble exit i åttedelsfinalen mot et japansk lag som har sett ut som et av mesterskapets beste lag.

Den store skuffelsen er veien til åttedelsfinalen. Både sportslig og omdømmemessig var gruppespillet en katastrofe. Med unntak av en oppskriftsmessig seier mot Filippinene så Norge aldri ut som et fungerende lag. Norge har blitt mer solide defensivt, men det offensive spillet hadde store mangler, selv om det er der vi har våre største stjerner.

Mindre nasjoner som Norge er helt avhengig av å få maksimalt ut av de spillerne de har tilgjengelig, og det klarte Hege Riises lag aldri. Vi har enkeltspillere i verdensklasse, men det ser for sjelden slik ut når de har på seg den røde landslagsdrakta.

Akkurat nå er det norske kvinnelandslaget milevis unna å være sterkere sammen. De er rett og slett svakere sammen. Det er et ledelsesproblem som evalueringen i etterkant av VM er nødt til å ta for seg. En slik evaluering kommer til å være vond både for spillerne og for trenerteamet, men den er helt nødvendig. Her er det ikke rom for bortforklaringer eller hårsåre egoer.

En annen åpenbar utfordring er at det norske kvinnelandslaget har gitt seg selv et stort omdømmeproblem i løpet av mesterskapet.

Caroline Graham Hansens utblåsning i pressen skapte et inntrykk av et landslag preget av konflikt og internt bråk. Timingen var selvsagt håpløs, og det er Graham Hansens ansvar. Men det er også et stort faresignal når slike konflikter får boble opp til overflaten midt i et mesterskap. Det er for lettvint å avskrive det hele som ubetenksomme kommentarer fra en forsmådd stjerne.

En ærlig evaluering av årets VM må ta for seg hvordan man i det hele tatt kunne havne i en slik situasjon. Hvordan har kommunikasjonen vært internt i forkant av mesterskapet og underveis? Har man gjort nok for å få alle med på et felles prosjekt? Ligger det fortsatt gamle konflikter og ulmer som aldri har blitt håndtert skikkelig?

Hvis Norge skal klare å hevde seg i en ny hverdag der langt større fotballnasjoner enn oss for alvor satser på kvinnefotballen, har vi ikke råd til å la interne konflikter og bråk stjele tid og fokus. Det skal være rom for uenighet i en prestasjonsgruppe og det skal være lov å ha sterke meninger, men landslaget må klare å få slike diskusjoner inn i konstruktive rammer.

I resten av verden ser vi nå at kvinnelandslagene får stadig høyere oppslutning i befolkningen. Fortsatt kommer det av og til sure oppgulp ala Trygve Hegnar, men hovedbildet er at flere og flere har et genuint ønske om å omfavne sine kvinnelandslag. De vil mer enn gjerne heie frem jentene på lik linje som gutta. Det er en positiv bølge som Norge burde ha utnyttet til det fulle denne sommeren.

I stedet har vi fått et landslag det er vanskelig å bli glad i, selv om det består av mange spillere som har vist stor evne til å begeistre for klubblagene sine. Kombinasjonen av skuffende sportslige prestasjoner og utenomsportslig bråk gjør at entusiasmen rundt landslaget daler.

Det er fryktelig synd, men det er et element landslaget er helt nødt til å forholde seg til når de skal oppsummere sommerens mesterskap. Skal de få det norske folket med seg, må de klare å fremstå som et lag igjen. Da må “sterkere sammen” bli mer enn et slagord som gjentas på autopilot.