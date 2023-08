Svak debut: – Det er ikke den samme Sørloth

Villarreal – Real Betis 1–2 (0–1)

Alexander Sørloth fikk som ventet debuten sin fra start da Villarreal sesongåpnet hjemme mot Real Betis.

Men det ble ingen drømmestart på tilværelsen i sin nye klubb. Villarreal tapte, Sørloth gikk av banen uten å score, og han fant seg aldri helt til rette.

Men det burde blitt scoring. Han fikk plutselig ballen et par meter fra mål, men skjøt ballen i sitt eget hode.

– Der skulle det stått 1-1, utbrøt kommentator Endre Lübeck.



– Det er en fæl bom. Den ser nok styggere ut enn den er ettersom den kommer brått på ham. Men den skal uansett sitte. Utrolig viktig for han at det kom en scoring like etterpå, sier TV 2s LaLiga-ekspert Simen Stamsø-Møller.



Villarreal utlignet ved stopper Jorge Cuenca, etter at Ayoze Perez sendte Real Betis i ledelsen i 1. omgang.

Men på overtid ble Willian Jose den store helten for bortelaget.

– Det har vært brukbart, men ikke noe mer enn det. Det er mye ryggen mot mål. Han kan litt bedre. Det er ikke den samme Sørloth som traff flytsonen forrige sesong, sa Stamsø-Møller i pausen.

Heller ikke kollega Mina Finstad Berg lot seg overbevise.

– Vi så tegn til at samspillet mellom Gerard Moreno og Sørloth kan bli bra. Men han får ikke spilt på sine styrker. Han brukes som muskelkraft, men i overgangsfasene mangler det i timing.



Trønderen ble kjøpt fra RB Leipzig, men har vært på utlån til Real Sociedad i LaLiga de siste to sesongene.

Overgangssummen skal ha vært på rundt 120 millioner kroner. Sørloth har signert femårskontrakt med den gule ubåten.