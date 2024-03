Supporterne i harnisk: – En vanskelig skvis

– Vi har indrejustis på en del ytringer, men ikke på denne typen, sier Erlend Vågane til TV 2.

Han er leder i Bataljonen, Branns største supportergruppering.

Det ligger til rette for nok en runde med utrop Uefa bøtelegger for, når Brann tar imot Barcelona på Åsane Arena onsdag kveld.

Fredag 1. mars fikk Brann beskjed om at en bot på 5.000 euro, om lag 58.000 kroner, var på vei. Grunnen var at fansen hadde ropt «Uefa – Mafia» da St. Pölten var på besøk i slutten av januar.

YTRINGSFRIHET: Erlend Vågane mener Uefa-Mafia er godt innenfor ytringsfriheten og noe den mektige organisasjonen bør tåle. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Når Uefa gir en sånn bot, så er jo det med på å underbygge påstanden. Det er ingen grunn til å tro at det ikke blir ropt Uefa-Mafia på onsdag, sier leder for supportergruppen Bataljonen til TV 2.



Kan bli dyrt

Brann har valgt å anke boten, selv om de faktisk slapp billig unna sist. Uefas standard er 10.000 euro på politiske- og hatefulle ytringer.

Nå vil det mest sannsynlig komme en ny bot Branns vei, om Våganes spådom slår til.

Brann-trener Martin Ho føler ikke hans mening om supporternes ventede markering er hans «område», men engelskmannen er opptatt av at de skal ha ytringsfrihet.

– Jeg tenker at folk burde ha det så lenge det er profesjonelt og gjort på den riktige måten. Man burde ha en stemme, det er viktig i fotball.

– Man kan ikke kontrollere noens følelser eller mening. Det må bli verdsatt, sier Ho på tirsdagens pressekonferanse.

GLEDER SEG: Brann-trener Martin Ho og Brann-kaptein Marthine Østenstad. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Scouseren legger til:

– Supporterne føler det slik for en grunn og må bli respektert. Jeg håper de lager mye lyd.

TV 2 har forsøkt å få Branns styreleder, Aslak Sverdrup, i tale om problemstillingen, men har ikke fått svar.

Vågane mener Uefas håndtering av utropet er et direkte angrep på ytringsfriheten og at mange i supportermiljøet fremdeles koker innvendig. Likevel, lederen ser at det er et dilemma de står overfor.

– Dette er jo ingenting som er planlagt eller organisert på noe vis, men det er en vanskelig skvis for klubben. Vi ønsker jo ikke at de skal få bøter, sier Vågane.

– Jeg håper jo at det blir mest fokus på laget, prestasjonene og det å skape god stemning. Dette er samtidig en av de viktigste kampene vi har spilt noen gang i Bergen, så det er viktig at det ikke tar alt fokus.

KLARE: Brann-spillerne trener før kampen mot Barcelona. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

At alle forventer at Barcelona skal få det lett mot Brann vil Brann-kaptein Marthine Østenstad bruke som en fordel.

– Vi vet at de er store favoritter og vi har ingen press på oss. Vi kan spille med lave skuldre og gripe muligheten til å sette Brann på kartet, sier Østenstad.