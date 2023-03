Supportere tilbakebetales: – Det eneste rette

Vålerenga skulle i utgangspunktet spille mot Häcken i Sverige på lørdag. Onsdag ble kampen avlyst.

Reaksjonene lot ikke vente på seg på Twitter da klubben publiserte at lørdagens oppgjør ikke ville bli noe av:

«Reise bestilt allerede, hvordan skal dette gjøres rett ovenfor supporterne?» skrev en bruker under Tweeten.

En annen lurte på hvor reiseregninga skulle sendes.

Etter noen usikre timer kom Eliteserien-klubben ut med en melding på at kostnader på buss eller tog vil bli refundert for alle som har bestilt tur.

Klubben ønsker å kompensere supportere for den avlyste kampen mot Häcken, og vil refundere kostnader knyttet til buss eller tog for alle som har bestilt tur.



Send oss kvittering og kontonummer på post@vif.no, så skal vi betale ut fortløpende. — Vålerenga Fotball (@ValerengaOslo) March 22, 2023

Daglig leder i Vålerenga Fotball, Erik Espeseth, synes det er dumt at kampen mot Häcken ikke kunne gjennomføres, både for fansen og for det sportslige.

– Vi hadde hatt et veldig tynt mannskap å stille. Ytterligere to spillere ble tatt ut på landslaget, i tillegg til de som var tatt ut fra før. Det er også tre spillere som hadde vært usikre på grunn av noen kjenninger.

– Vi beklager at den avlyses, men på grunn av de sportslige årsakene som kom på oss så tett før, frem mot dagen i dag, var det ingen annen utvei, sier han.

Espeseth understreker at klubben kom med meldingen om avlyst kamp så fort de kunne.

– Det eneste rette

Christian Arentz i Klanen-styret er tilfreds med at supporterne vil tilbakebetales.

– Det var det eneste rette. Jeg tror nok det hjalp at det kokte litt. Hadde det blitt forbigått i stillhet, hadde det nok ikke skjedd noe, sier han.

Han har videre en tanke om hva lørdagen kan fylles med, selv om det ikke innebærer å se Vålerengas herrelag spille.

– Det er både kamp for Vålerenga Kvinner og hockeykamp den dagen, så man skal nok få noe å gjøre.

SKULLE PÅ HÄCKEN-KAMPEN: Christian Arentz i Klanen-styret. Foto: Privat

Flere reagerte positivt på Twitter da meldingen om refusjon kom.

«Veldig bra! Kjør seriestart!», skrev en bruker under innlegget.

«Sterkt!», skrev en annen.