Supporter har anmeldt flere politifolk etter nakenvisitering

Flere supportere raser. Nå forteller Start-supporteren, som ble nakenvisitert på bortekamp, at han har anmeldt to tjenestefolk etter hendelsen.

– Jeg synes ikke noen fotballsupportere skal oppleve dette.



Det sier Start-supporteren som ble nakenvisitert av politiet til TV 2.

Han ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner identiteten hans.

Fredrikstad slo Start 3-1 hjemme i Østfold på søndag, men det meste etterpå har dreid seg om det som skjedde på tribunen.



I etterkant av kampen har det blitt spredt en video på sosiale medier av en Start-supporter som måtte kle av seg foran politiet, som mistenkte ham for å ha med seg pyroteknikk.

Hendelsen får advokat John Christian Elden til å reagere.

– Samtidig som Høyesterett strammer inn på visitasjonsadgang og innbringelse som følge av menneskerettighetene, virker det som at politiet demonstrativt går andre veien. Det er ingen god utvikling. Det som er klart, er at det i alle fall må foreligge en individuell og god begrunnelse og utsikter til å avdekke pyroteknikk ved den konkrete visitasjon, sier Elden.

KRITISK: John Christian Elden. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Advokaten anmeldte tilbake i 2019 to tjenestemenn etter at to RBK-supportere ble nakenvisitert i forbindelse med en bortekamp.

RBK-supporterne fikk ikke medhold av verken Spesialenheten for politisaker eller Riksadvokaten.

Har levert anmeldelse

Start-supporteren, som er 21 år, forteller til TV 2 om god stemning på bortefeltet inntil sivilkledd politi tok seg inn på bortefeltet og tok ham med ut.

– De påsto at de hadde sett på en overvåkingsvideo at jeg hadde noe i buksa. Det stemte ikke, jeg hadde ingenting på meg.

Svart røyk kom fra bortefeltet før kampstart. Foto: Skjermdump TV 2 Sport 1

– Etter at politiet kom ble det dårlig stemning. De skapte en situasjon som ikke trengte å skje.

– Har du opplevd lignende?



– Nei, og jeg har vært på mange borte- og hjemmekamper.



Nå bekrefter han at han har levert inn en anmeldelse til Spesialenheten på de to sivilkledde politifolkene, som tok ham ut av tribunen og gjennomførte visitasjonen.

– Jeg håper dette får konsekvenser for involvert politi og setter lys på at dette ikke er greit, slik at flere ikke opplever det samme.

TV 2 har sett dokumentasjon på at anmeldelsen er levert.



– Hva gjør dette med lysten til å dra på fotballkamper?



– Jeg kommer til å dra på fotballkamper, men jeg drar nok ikke tilbake til Fredrikstad med det første.



NRK omtalte nakenvisiteringen først.



Fakta: Spesialenheten for politisaker Spesialenheten for politisaker har som hovedoppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten er mistenkt eller anmeldt for å ha begått straffbare handlinger i tjenesten.

Kilde: Store Norske Leksikon

Politiet: Gransker seg selv

Politiet i Fredrikstad sier til TV 2 at de ikke får vite hvis tjenestefolk er anmeldt til Spesialenheten.

Politistasjonssjef i Fredrikstad, Ivar Prestbakken, ønsker anmeldelsen velkommen.

– Jeg synes det er veldig bra at vi har det sånn i Norge at vi har et uavhengig organ som etterforsker og ettergår den jobben politiet gjør.

TV 2 har forsøkt å nå Spesialenheten for politisaker, men har foreløpig ikke fått svar om den konkrete saken.

Prestbakken forteller om en travel dag på jobb.

– For oss og vekterne var det krevende situasjoner å jobbe i. Det var mange som brøt regelverket og sto for en sikkerhetsmessig risiko, sier Prestbakken.

Han bekrefter at det foreløpig er opprettet tre straffesaker, altså tre anmeldelser, mot Start-supportere.

To for vold mot politiet og for hærverk på toalettet.

– Det kan komme flere, vi holder på å samle inn overvåkingsbilder, sier Prestbakken.

– Start-supportere sier at de ble behandlet på en tøff og arrogant måte av politiet ...

– Det må nesten de utdype selv: Det er en følelse de sitter med, jeg kan ikke si så mye om det.

Han legger til:

– Vi jobber med å være hyggelig, imøtekommende og i dialog. Nå må vi få kartlagt og vurdere saken. Utover det gjør vi en normal etterforskning.

Om nakenvisiteringen er Prestbakken ordknapp, men forteller at politiets egne jurister kommer til å se på saken.

– Det er helt på det rene at dette blir tatt opp og undersøkt. Tirsdag ble all informasjon i saken oversendt til juristene, som igjen skal komme med sin anbefaling til Politimesteren.

Prestbakken sier at det var seks-sju politifolk til stede under kampen.



Avgjørelsen fra politiets side kan komme innen slutten av uka.

Følte seg ikke velkommen

Leder i Tigerberget, Starts supporterklubb, Kai Rune Karlsen, var til stede på Fredrikstad Stadion. Han er svært kritisk til politiets opptreden.

– Opplevelsen jeg sitter igjen med vi ble møtt av en i overkant aggressiv fremferd av myndighetspersoner. Jeg fikk det inntrykket av at vi ikke var veldig velkommen, beretter han til TV 2.

SKUFFET: Leder i Tigerberget, Kai Rune Karlsen. Foto: Privat

Om nakenvisiteringen sier han følgende:

– Jeg fikk det først med meg i ettertid. Det som skjer er at sivilpolitiet tar seg til rette og plukker ut en supporter. Det er flere ting som vi reagerer på, som kunne blitt håndtert bedre fra politiets og FFKs side. Man skal ikke være redd for å måtte kle seg naken på fotballkamp. Sånn kan man ikke ha det i Norge.

Til Fredriksstad Blad uttaler arrangementssjef i FFK, Ole Martin Feet, følgende:

– På generelt grunnlag ønsker vi selvfølgelig ikke nakenvisitering av personer på våre arrangementer. Samtidig registrerer vi at politiet nå skal etterforske seg selv, så da er det nok mest fornuftig å la politiet uttale seg om den saken.



Klubben har også kommet med sin versjon om hva som skjedde i en egen pressemelding.

Karlsen hevder politiet var arrogante i sin tilnærming.

– Det var ingen forsøk til å deeskalere. Jeg personlig er sindig, men jeg vet at andre har problemer med autoriteter, sier Karlsen.



Karlsen anslår at det var rundt 150 Start-supportere på plass.

– Har du opplevd dette andre steder?

– Nei. Ikke i nærheten.

– Trodde vi var kvitt dette her

Ole Kristian Sandvik er talsperson i Norsk Supporterallianse. Han er rystet over hva som har kommet fram.



– Nakenvisitering av supportere er totalt uakseptabelt. Det skal ikke være sånn at du skal stå kliss naken på en fotballkamp, men fotballsupportere er vant til at politiet oppfører seg som de vil.



TALSPERSON: Ole Kristian Sandvik. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– I 2019 ble det stor ståhei da flere RBK-supportere ble nakenvisitert. Er du overrasket over at dette dukker opp igjen?

– Ja, jeg er overrasket. Før hver sesong arrangerer NFF og politiet sikkerhetsseminar der de snakker om å løse konflikter på rimeligst mulig måte. Så plutselig fire-fem måneder senere blir man overrasket.

– Jeg trodde vi var kvitt dette her. Det overrasker meg stort at vi får sånne opplevelser i 2023, sier Karlsen i Tigerberget.