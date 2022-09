Supertalentet vil bli blant verdens beste: – Hvorfor skulle jeg ikke klare det?

Mykhaylo Mudryk (21) er på alles lepper etter at han denne sesongen har tatt Champions League med storm.

Mykhaylo Mudryk er Ukrainas nye stjerneskudd før møtet med Skottland onsdag. Denne høsten har 21-åringen sjarmert hele Fotball-Europa.

Forrige uke scoret Mudryk igjen på det gjeveste scenen. Dermed står han med to mål og to målgivende pasninger på to kamper i Champions League.

Men kallenavnet «Den ukrainske Neymar» vil han ikke høre mer.

– Nei, jeg er ikke Ukrainas Neymar. Jeg er Ukrainas Mudryk, sier stortalentet til TV 2 etter onsdagens kamp.

I «hjemmekampen» mot Celtic, som ble spilt i Warszawa i Polen, ettersom Ukraina er invadert av Russland, herjet unggutten.

– Han er helt fantastisk, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Han er rett og slett steingod.

Se Mudryks fantastiske mål her!

– Jeg ser for meg ham løfte Champions League-trofeet

Sjakhtar Donetsk-trener Igor Jovicevic, er selvsagt full av lovord om stjernespilleren sin.

– Jeg ser ham hele tiden. Han har en sterk mentalitet. Han er en arbeidsnarkoman, sier Jovicevic.

Den kroatiske manageren tror Mudryk kan nå så langt han selv bare vil.

– Jeg ser for meg ham løfte Champions League-trofeet. Men jeg håper det blir for Sjakhtar.

Men det spørs hvor lenge den ukrainske klubben klarer å holde på supertalentet. Men én ting er sikker. Prisen øker for hver uke.

I sommer var det rykter om at Arsenal, Everton, Bayer Leverkusen og Nice ønsket å hente lynvingen. Men heldigvis for Sjakhtars del, klarte de å beholde stjernen.

Selv har Mudryk store ambisjoner. Ambisjoner han trolig må forlate Ukraina for å få oppnå.

– Jeg ønsker å bli en av verdens beste fotballspillere, sier Mudryk til TV 2.

– Tror du at det er mulig å klare det?

– Hvorfor skulle jeg ikke klare det?

SENSASJON: Mykhaylo Mudryk har tatt Europa med storm. Foto: KACPER PEMPEL

Blir stolt av de ukrainske supporterne

En av dem som fikk oppleve Champions League-sensasjonen på nært hold, var Celtic-keeper Joe Hart.

– Han var veldig skarp. Vi visste hva han gjorde i forrige kamp. I dag hadde han én sjanse og den scoret han på. Jeg rakk ikke å få opp hendene, sier Hart til TV 2.

Kampen endte 1-1, men for Sjakhtar er hver eneste kamp en seier, ifølge trener Jovicevic.

– Jeg blir stolt. Mange av de som er på arenaen i dag er ikke i Polen fordi de vil. Men de er i Polen fordi de må. Vi har et ansvar når vi spiller for dem, sier den kroatiske manageren.