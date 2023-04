Supertalentet var naboen til Chelsea-legende: – Passet hunden min

Andreas Schjelderup (18) fikk et tett og nært forhold til naboen sin i Danmark.

Det norske supertalentet Andreas Schjelderup tok et stort karrieresteg da han i januar signerte for Benfica.

Etter at bodøværingen tok det utradisjonelle valget med å bytte ut Bodø/Glimt med danske FC Nordsjælland som 16-åring, har han gjort kometkarriere.

Herjingene hans i den danske ligaen sørget for at storklubben Benfica valgte å legge 150 millioner kroner på bordet for ham i januar.

Det betydde at han måtte forlate sin danske klubb, men også en assistenttrener han knyttet et sterkt bånd til i løpet av perioden i Farum.

Treneren var ingen ringere enn Chelsea-legenden Michael Essien. Den svært meriterte ghaneseren har nå vært en del av den danske klubben i to og et halvt år.

– Jeg savner å ha ham som nabo, sier Essien til TV 2.

DANSK DYNAMITT: Michael Essien har startet trenerkarrieren i Danmark. Foto: Martin Sylvest

Ghaneseren var onsdag gjest på TV 2s sending før Chelseas Champions League-møte med Real Madrid.

Der åpnet Essien opp om forholdet han fikk til den norske juvelen.

De to bodde nemlig i samme leilighetsbygg i den danske byen Farum.

– Han er en utrolig fin gutt, jeg ønsker ham alt godt. Han var også en fantastisk nabo for meg, han passet faktisk på hunden min av og til, ler Essien.

Ghaneseren spilte nesten 200 kamper for Chelsea i løpet av ni sesonger. Han var også innom Lyon, Real Madrid og Milan.

I Chelsea vant han Premier League to ganger, FA-cupen fire ganger, og Champions League én gang.

– Vi var veldig nære og snakket både på trening og hjemme. Vi fikk veldig god kontakt, så jeg håper alt går hans vei, sier Essien om Schjelderup.

Etter overgangen til Portugal har Schjelderup fortsatt til gode å sette sitt preg på laget som akkurat nå er i kvartfinalene av Champions League.

DEN NYE VINEN: Andreas Schjelderup (Benfica) og Antonio Nusa (Club Brugge) banker begge på landslagsdøren til Norge. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Hittil har det blitt ett minutt med spilletid i den portugisiske ligaen.

– Han er en nydelig fyr. Jeg fikk se hvordan han tok steget til førstelaget, jeg fikk se hans potensial og hvordan han vokste, sa Essien under TV 2s Champions League-sending.