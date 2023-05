Supertalentet strålte: – Snakk om å levere

Real Madrid-Manchester City 1-1 (1-0)

Se drømmescoringen i videovinduet øverst!

Vinicius Júnior og Erling Braut Haaland har stjålet de fleste overskrifter i dagene før storkampen på Santiago Bernabéu.

Det var Haaland som kom til de første sjansene, men det var Real Madrid-stjernen som skulle stjele overskriftene etter kampen.

35 minutter var spilt da Eduardo Camavinga stormet opp langs siden og leverte ballen videre til Vinicius Jr.

Brasilianeren tok ballen med seg inn i banen og ladet kanonen.

Ballen gikk som et prosjektil i hjørnet, bak en sjanseløs Ederson i Manchester City-målet.

– Kaboom! På den største scenen er det de største stjernene som må levere! Snakk om å levere! Utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Men en like vakker scoring av Kevin de Bruyne i andreomgang, sørget for at kampen endte uavgjort.

– Dette er fordel Manchester City, mente Øyvind Alsaker før returoppgjøret, som spilles 17. mai.

Håner Haalands skudd: – Kunne satt den i «skeiva»!

– Kanskje topp tre-fire i verden

Drømmescoringen var Vinicius Júniors 15. mål i Champions League, dermed passerte han landsmannen og fotball-legenden Ronaldo.

– For en spiller han er! Var dommen til Morten Langli etter kampen.



– Han er kanskje topp tre-fire på jordkloden, sier landslagssjef Ståle Solbakken, som var på indre bane for TV 2.



Den brasilianske sensasjonen gjorde til tider som han ville, noe som gjorde kvelden til en tøff dag på jobben for Kyle Walker.



– Han møter Kyle Walker, som er like rask som en friidrettsutøver, men han har ikke sjans når Vinicius setter i gang med vendingene sine. Du sitter deg litt ekstra langt frem på setet når han får ballen, var dommen til Jesper Mathisen etter kampen.

Selv om de to spillerne var i dueller gjennom hele kampen, var det fine scener som utspilte seg etter kampen. Den engelske landslagsbacken gikk bort til brasilianeren og ga ham en klem.

– Kyle Walker slet, men jeg tror mange hadde slitt mer, sier Erik Thorstevdt.

– Dette er det som gjorde meg interessert i fotball

Kevin de Bruyne tok ansvar

Manchester City styrte store deler av kampen, men slet med å få i gang Erling Braut Haaland.

Det førte til at Kevin de Bruyne tok ansvar.

City-stjernen strakk ut vristen og hamret til 20 meter fra mål.



Ballen suste i hjørnet.

Er vel direkte fare for liv og helse hvis skudd som KDB fyrer av der ikke treffer mål. https://t.co/LYMWdObkpK — Marius Skjelbæk (@MSkjel) May 9, 2023

– Det er ikke mulig å treffe bedre! Det sier bare pang! Se det treffet, keeper er ikke i nærheten av å kunne stoppe det, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Se Kevin de Bruynes suser

Tolv minutter før slutt fikk Karim Benzema en gedigen mulighet, men Ederson vartet opp med en fantastisk redning.

Minutter før slutt var Aurélien Tchouaméni nære å score kampens tredje drømmemål. Den unge franskmannen hamret til fra 20 meter, men igjen vartet Ederson opp med en nydelig redning.