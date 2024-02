Supertalentet kan sprenge alle rekorder: – Ekstrem

Se FC København – Manchester City på TV 2 Play fra klokken 20.00 i kveld!

– Jeg vil bli verdens beste fotballspiller.

Det sa 15 år gamle Roony Bardghji i et intervju som ble lagt ut på Sveriges Fotballforbunds hjemmeside i desember 2020.

Bardghji hadde nettopp tatt det kontroversielle valget å forlate den svenske storklubben Malmö, til fordel for danske FC København.

– Det føles selvsagt ikke bra, sa Malmös sportssjef Daniel Andersson etter å ha mistet Sveriges største talent siden Zlatan Ibrahimovic.

Ganske nøyaktig tre år senere senket stortalentet selveste Manchester United i Champions League.

Med stor sannsynlighet vil Bardghji bli tidenes dyreste salg fra en nordisk liga, den dagen han forlater FCK.

Trolig allerede kommende sommer. Det spekuleres i priser opp mot 300 millioner norske kroner.

DET SVENSKE HÅPET: Sverige håper Roony Bardghji skal løfte det svenske landslaget. Foto: Mathias Bergeld.

Solbakken ga ordre da nordmann glapp

Det var daværende FCK-sjef, Ståle Solbakken, som ga ordre om at Bardghji måtte hentes for enhver pris.

Vervingen av supertalentet skulle vise seg å bli noe av det siste Solbakken gjorde i FC København.

For det gikk kun måneder fra Bardghji ble hentet til nordmannen var ferdig som klubbens manager.

– Historien er faktisk at vi jaktet Andreas Schjelderup og Roony Bardghji samtidig, men så valgte Schjelderup FC Nordsjælland. De ga ham garantier om spilletid på førstelaget, så vi mistet ham, sier Ståle Solbakken til TV 2.

VRAKET FCK: Norske Andreas Schjelderup vraket Ståle Solbakken og FCK, til fordel for konkurrenten FC Nordsjælland. Foto: Claus Bech

– Da sa jeg til daværende sportsdirektør Johan Lange, som nå har samme jobb i Tottenham, at vi måtte få lukket avtalen med Roony. Lange reiste til Malmö og klarte å sikre avtalen.

– Var det en signering dere strakk dere langt for?

– Ja, det var jo det. Særlig når Andreas Schjelderup glapp, sier Solbakken.

Ifølge danske BT slo FCK større klubber som Chelsea og Feyenoord i dragkampen om talentet.

– Det var mye konkurranse, det var det. Heldigvis satte jeg min gode mann, Johan Lange, på saken, sier Norges landslagssjef.

LEGENDE: Ståle Solbakken ledet FC København i over ti sesonger fordelt på to perioder. Foto: WOLFGANG RATTAY

Roony Bardghji var sju år gammel da han ankom Sverige fra Kuwait med sin syriske mor Rola og lillebror Rayan.

Fem år senere kom faren Samir.

Sammen startet de jobben for at Bardghji skulle oppnå sin største drøm. Å bli verdens beste fotballspiller.

Da 15-åringen gikk til FCK var det faren som kjørte ham til treningene. Nesten hver dag kjørte de over Öresundsbroen fra Malmö til den danske hovedstaden.

– Pappa har lært meg å se fremover helt fra jeg var liten. Han fortalte meg «dersom dette skjer i fremtiden, så skal du være forberedt på det.» Derfor er jeg alltid forberedt på utfordringene jeg møter, har Bardghji sagt i et intervju med Expressen.

KOMMENDE STJERNE: Roony Bardghji har verden for sine føtter. Foto: Mathias Bergeld

– Roonys mentalitet er ekstrem

Det tok ikke lang tid før FCK innså at de hadde truffet blink med det svenske talentet. Ett år etter overgangen, 16 år gammel, debuterte han for A-laget.

Reglene gjorde at han ikke kunne debutere før. Så seks dager etter 16-årsdagen fikk han debuten. Sju dager senere scoret han sitt første mål for førstelaget.

Én av dem som har sett reisen til Roony Bardghji på kloss hold er FCK-legenden Rasmus Falk.

– Roonys mentalitet er ekstrem. Han jobber hver dag for å bli bedre. Han har ett mål: Å bli best mulig, det er noe han gir alt for. Han har også noen kvaliteter som ligger naturlig, men det er i tillegg en mentalitet der for hele tiden å skulle forbedre seg, sier Falk til TV 2.

LEDERSTJERNE: Rasmus Falk har over 200 kamper for FC København. Foto: Christian Örnberg

FC Københavns trener Jacob Neestrup forsøker å tone ned hysteriet som har oppstått rundt juvelen.

– Han er spesiell i likhet med mange andre. Vi har flere dyktige talenter som har spilt disse kampene (i Champions League). Jeg vil ikke fremheve noen av de unge spillerne. Han er blant dem som er veldig, veldig dyktige. Vi er glade for å ha ham her, sier Neestrup til TV 2.



– Venstrebeinet er ikke så langt unna Haalands

Ståle Solbakken tror fortsatt ikke man vet helt sikkert hvor på banen Bardghji vil slå ut i full blomst, men fremtiden hans ser han veldig lyst på.

– Skuddteknikken, nesen for mål og nærteknikken er topp, topp, topp, topp klasse. Hvor på banen han ender opp … Han er jo ikke så veldig hurtig over distanse, så det blir spennende å se om han blir en innoverkant eller en tier. Han er fortsatt veldig ung, sier Solbakken til TV 2.

FCKs Viktor Claesson trekker frem Erling Braut Haaland når han skal forklare talentets evner.

– Han trener hardt og lar seg ikke skremme av noe. Han gjør ikke noe av å spille de store kampene. Venstrebeinet hans er ikke helt som Haaland sitt, men det er ikke så langt unna. Han er en veldig god avslutter, og han har scoret mange viktige mål for oss.

Hvor dødelig venstrebeinet kan være fikk Manchester United erfare i november.

ØYEBLIKK FOR EVIGHETEN: Roony Bardghji takker høyere makter etter å ha senket Manchester United. Foto: Zac Goodwin

Kun dager før sin 18-årsdag ble Roony Bardghji byttet inn mot Manchester United. Begge lagene kjempet desperat etter seieren som skulle vise seg å bli viktig for hvilket av lagene som tok seg til sluttspillet av Champions League.

– Stillingen var 2-2, det var en ganske gal kamp. Jeg satt på benken med følelsen av at jeg skulle komme inn, jeg var klar for det. Den eneste tanken jeg hadde, var at jeg skulle avgjøre kampen, sier Bardghji i et intervju med Uefa.



Etter 63 minutter erstattet han norske Mohamed Elyounoussi, som hadde scoret kampens første mål.

25 minutter senere havnet ballen foran Bardghji.

Han fyrte til på halvvolley.

– Man rekker ikke å tenke så mye, det var rent instinkt, sier Bardghji.



– Det er noe jeg aldri kommer til å glemme, det er umulig å glemme det. Jeg sliter fortsatt med å sette riktige ord på det.

Målet tar han med seg for alltid.

– Jeg pleier å åpne kamerarullen for å se det igjen, for eksempel på flyet, jeg pleier å se på det når jeg ikke har internett. Jeg har sett det mange ganger, det gjør meg utrolig glad, sier 18-åringen.