Supertalentene får klar oppfordring av Ødegaard

Se Antonio Nusas lekre målgivende til Haaland i videovinduet øverst!

Antonio Nusa har den siste tiden slitt med en skade og det var ingen overraskelse at supertalentet startet på benken mot Kypros.

Etter 63 minutter ble Antonio Nusa byttet inn sammen med debutant Oscar Bobb.

Da raknet det for kypriotene. Spesielt viste førstnevnte seg virkelig frem.

På begge Erling Braut Haalands mål var han delaktig. Først skaffet han hjørnesparket Haaland scoret på.

Så vartet han opp med en nydelig assist da han fant hodet til jærbuen som stanget ballen i mål.

– Det er deilig å se unge norske spillere som kommer opp og tør å vise seg frem. De tør å spille, også er de kanskje litt unorske til det man har sett før med at de dribler mye og utfordrer, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til TV 2 etter kampen.

FIKK KJØRT SEG: De kypriotiske forsvarsspillerne fikk kjørt seg da Antonio Nusa satte på turboen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Du ser det blir farlig med engang Nusa kommer inn, det samme med Oscar som er fantastisk med ballen. Det er moro å se. Det er deilig å ha dem her, det er fortjent. De viser begge to at de hører hjemme på dette nivået, sier Ødegaard.

Drammenseren som debuterte på landslaget allerede da han var 15 år gammel, har en klar oppfordring til Norges to nye juveler.

– At de fortsetter å jobbe hardt og koser seg. De må bare fortsette å kjøre på, så blir det spennende fremover, sier landslagskapteinen.

SPENNENDE FREMTID: Antonio Nusa får et velfortjent håndtrykk av Martin Ødegaard. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Sjeldent jeg har sett

En annen som har latt seg imponere over Antonio Nusa er kampens første målscorer Alexander Sørloth.

– Jeg er ikke overrasket. Jeg så sist samling foran TV-skjermen og han var farlig hver gang han hadde ballen.

– Det er sjeldent jeg har sett en slik kombinasjon med smidighet, teknikk og i tillegg sluttprodukt når man er 18 år gammel. Vanligvis kommer sluttproduktet sist, men han har det allerede. Sky is the limit, sier Alexander Sørloth til TV 2.

Landslagssjef Ståle Solbakken var naturligvis svært fornøyd med det de to unge talentene fikk viste den knappe halvtimen de var på banen.

– Det er en gaselle det der ...

– Har vi hatt en norsk landslagsspiller med de ferdighetene før?

– Nei, også må man tenke på ... Jeg så ham live i april, da var det ikke den samme poweren. Det var stil og eleganse, men det var ikke det rykket hvor han gikk forbi.

Solbakken var også svært fornøyd med det Oscar Bobb viste.

– Det man må huske på er at han har spilt én og en halv offisiell A-kamp i livet sitt. Han har spilt én og en halv kamp!

DEN NYE VINEN: Ståle Solbakken har trolig flere gode øyeblikk i vente med duoen Antonio Nusa og Oscar Bobb. Foto: Fredrik Varfjell

Ble skjermet fra pressen etter kampen

Antonio Nusa var ikke tilgjengelig for pressen etter kampen. Det gjorde Ståle Solbakken klart allerede tidligere i uken.

Pressen fikk snakke med Club Brugge-talentet på onsdag, men fikk da beskjed om at de ikke kom til å få snakke med ham resten av uken.

– Han har en lang karriere foran seg, så vi skal ikke drive noen rovdrift på ham, sa Solbakken tidligere i uken.



En TV 2 fikk møte etter seieren over Kypros var debutant Oscar Bobb.

City-talentet sa at han var kjempestolt etter å ha fått sine første minutter før A-landslaget.

– Deg og Nusa på hver sin kant og Haaland i midten. Mange vil tenke det er en god trio for fremtiden?

– Jaja, helt enig, smilte Bobb.