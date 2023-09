Superstjernen overrasket av Ødegaard-SMS

TAKKER LAGKAMERATEN: Gabriel Jesus takker Martin Ødegaard for at han følte seg velkommen i Arsenal allerede fra dag én. Foto: David Klein

− Det var noen av spillerne som spilte av Champions League-hymnen i gymmen i går, sier Gabriel Jesus og lyser opp.

Han påpeker at det nærmest var for moro skyld.

Samtidig er det liten tvil om at det er et stolt øyeblikk for Arsenal at man onsdag er tilbake i Champions League.

Tørken på 2388 dager vil endelig være over. På sett og vis er gjenreisingen av klubben komplett.

Og i bresjen for det, i alle fall som klubbens kaptein og frontmann, har en nordmann stått.

− Martin er en person som prøver å hjelpe alle. Og jeg synes han klarer det også, sier Gabriel Jesus om lagkameraten.

MELDER SEG KLAR: Gabriel Jesus har ikke startet for Arsenal i Premier League hittil i år, men foran PSV-kampen melder han seg klar til tjeneste. Foto: Victoria Jones

Ble glad for Ødegaard-SMS

Så kommer han på tekstmeldingen som tikket inn på telefonen hans i juli i fjor.

− Han var den første som tok kontakt med meg da jeg signerte for klubben. Det viser at han er en kaptein. At han er en leder, sier Jesus.

Jesus kom til Arsenal fra Manchester City i juli i fjor. Først i slutten av måneden ble det klart at Martin Ødegaard var klubbens nye kaptein.

− Han sa bare velkommen, at han var veldig glad for å få meg til klubben og at han ikke kunne vente på å spille med meg. Jeg ble glad. Det var godt å få den meldingen fra en av lederne i klubben. Og nå er han kaptein i klubben, påpeker Jesus overfor TV 2.

LEDET AN: Martin Ødegaard har en høy stjerne i Arsenal. Tirsdag kom han ut først på treningsfeltet og virket å være i storform. Foto: Victoria Jones

Vil vinne CL

Selv er Jesus en av få Arsenal-spillere med erfaring fra Champions League.

Mohamed Elneny er den eneste spilleren i Arsenal-troppen som var i klubben da de sist var med i Champions League, i 2016/2017-sesongen.

Selv har Ødegaard to Champions League-kamper med Real Madrid på samvittigheten.

Likevel har han definitivt respekt i Arsenal-garderoben.

− Han er en stille person. Han snakker ikke for mye, men han snakker til riktig tid. Og så viser han med og uten ball på banen at han er en god spiller, sier Jesus.

På pressekonferansen dagen før oppgjøret mot nederlandske PSV, fortalte Jesus at han som ung gutt pleide å skulke skolen i Brasil for å få med seg Champions League-kamper.

Turneringen betyr mye for spissen. Og han er klar på at han som Arsenal-spiller har lov å drømme.

− Alle turneringene, alle trofeene, går vi for å vinne. Vi spiller for Arsenal, sier han.