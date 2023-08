Superstjernen med drømmemål – så raknet det for Australia

VM-FINALE: England slo vertsnasjon Australia 3-1 og er klar for VM-finale mot Spania. Foto: FRANCK FIFE

England klar for VM-finale mot Spania.

Australia - England 1-3 (0-1)

Regjerende EM-mester England er klar for VM-finale mot Spania etter å ha slått Australia 3-1 i Sydney.

– Helt fantastisk. Vi har sagt at vi drømte om en VM-semifinale, men det er dette det handler om, en finale med denne gjengen, sier Englands Alessia Russo.



– Vi holdt sammen, og vi holdt oss til planen. Det fungerte igjen, sier Englands landslagssjef Sarina Wiegman.

Dermed stopper VM-eventyret for vertsnasjonen i det som var deres første VM-semifinale noensinne.

Kerr med drømmetreff

Sam Kerr var for første gang i VM i startoppstillingen til Australia i semifinalen mot England.

Fotballstjernen, som har slitt med skade, viste nøyaktig hvorfor hun anses som en av de aller viktigste spillerne i det australske laget. Etter å ha løpt halve banen mot et ryggende engelsk forsvar utlignet hun til 1-1 med et perletreff fra over 20 meter.

STJERNE-MAGI: Sam Kerr utlignet for Australia på mesterlig vis. Foto: AMANDA PEROBELLI

England hadde vært best i 1.omgang og tok ledelsen ti minutter før pause. I det 63. minutt tente Kerr for alvor liv i VM-semifinalen.

– Dette er VM-magi fra Sam Kerr, utbryter NRKs kommentator Christian Nilssen.

Forsvarstabbe

Men det ble knappe ti minutter med jubel for de 80.000 australske fansene på Accor Stadium.

71 minutter viste klokken da Lauren Hemp utnyttet svakt forsvarsspill i Australias boks og sendte England på ny i ledelsen.

Alessia Russo punkterte kampen. Foto: Abbie Parr

Australia presset på for ny utligning mot slutten av kampen og Kerr kom til flere store muligheter. Fem minutter før slutt fikk en umarkert Kerr ballen i god posisjon fem meter fra mål, men avslutningen ble for svak.

Men der Australia sviktet, traff England ved Alessia Russo som på ny fant veien til nettmaskene og punkterte kampen fire minutter før slutt.

VM-EXIT: Sam Kerr fortviler etter å ha bommet på stor sjanse kun minutter før slutt. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Saken oppdateres!