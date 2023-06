Superstjerne advarer mot Graham Hansen: – Vi undervurderte henne

Superlørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra 12.30: Rosenborg - Brann 13.00 og Barcelona - Wolfsburg 16.00!

Med én scoring i hver av de to semifinalene mot Chelsea, sørget den norske ballkunstneren for at Barcelona nok en gang skal kjempe om den gjeveste tittelen i europeisk klubbfotball.

– Å få lov til å være med og kjempe om å vinne titler i Champions League, er noe jeg har lyst til. Så betyr det ekstra mye hvis man også kan få lov til å vinne, sier Graham Hansen når hun møter TV 2 på finalearenaen dagen før dagen.

Caroline Graham Hansen under Barcelonas trening i Eindhoven dagen før finalen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

28-åringen smiler og ser seg beundrende rundt på Phillips Stadion, PSVs hjemmearena, hvor slaget skal kjempes lørdag ettermiddag.

Det blir fjerde gang 28-åringen går ut på banen i en Champions League-finale. Men hun har stått igjen med troféet kun én gang før – i 2021-finalen mot Chelsea på Gamla Ullevi.



– Jeg har ikke vunnet så altfor mange CL-titler, så jeg håper jeg kan pynte litt på den statistikken i morgen. Det er en stor drøm, innrømmer hun.

Kommer med advarsel

På motsatt banehalvdel står en gjeng grønnkledde ulver i det tyske topplaget Wolfsburg, klubben Graham Hansen selv spilte for fra 2014 til 2019 og tapte to Champions League-finaler med (2016 og 2018).

Hennes gamle lagvenninne Alexandra Popp (32) er fremdeles der. Veteranen har latt seg beundre av sin norske eks-kollega gjennom årene.

– Caroline har utvilsomt utviklet seg. Allerede da hun var hos oss, var hun ekstremt kreativ og sterk. Jeg tror nok at vi undervurderte henne litt, sier Popp til TV 2.

Alexandra Popp (øverst til venstre) og Caroline Graham Hansen (nummer to fra høyre øverst) før Champions League-finalen i 2018 mellom Wolfsburg og Lyon. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Den tyske kraftveteranen forteller at det var et stort tap å miste Graham Hansen tilbake i 2019 og sier selv at de to kom godt overens til tross for aldersforskjellen mellom dem på fire år.



– Det er lett å glemme spillere når man ikke scorer så mye. Men hun skapte mye da hun var hos oss, mener Popp.

Lørdag kommer den norske 28-åringen definitivt ikke til å hverken bli undervurdert eller glemt av sin motstander.

– Vi må virkelig se opp for Caroline for hun er ekstremt farlig. Denne sesongen har vi sett at hun alltid er farlig foran mål, forteller Wolfsburg-kapteinen.

Slik beskytter hun seg selv

Siden hun returnerte fra et fire måneder langt avbrudd med en alvorlig muskelskade, har 28-åringen vist form som tilsier at hun aldri har vært bedre.

I Champions League har Graham Hansen vært direkte involvert i fire av Barcelonas fem siste scoringer på veien til finalen.

Til tross for å leve av å skape magiske øyeblikk på fotballbanen foran millioner av øyne, er Oslo-jenta paradoksalt nok ikke spesielt glad i hverken oppmerksomhet eller rampelys.

Se Graham-scoringen som sendte Barcelona til finale

Men alt «fuzzet» og oppstyret rundt henne tar hun egentlig med knusende ro.

– Jeg er en person som ikke oppsøker det og er nok litt for god til å ignorere henvendelser som kommer også. Det er jo ikke sånn at jeg sier ja til alt som blir forespurt heller, forklarer 28-åringen.

– Da beskytter man seg på en måte på den måten og stiller opp der man må. Jeg er egentlig veldig happy med det. Jeg spiller fotball for å være utpå der, ha det gøy og det holder for meg, sier hun og trekker lett på skuldrene.

