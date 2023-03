Superduoen tilbake på landslaget

Mandag presenterte landslagssjef Hege Riise spillerne som er med i troppen til de to privatlandskampene mot Spania og Sverige.

Der får vi gjensyn med Lyon-spiller Ada Hegerberg og Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen. De begge har vært vekke fra landslaget i lengre tid.

– Prosessen har vært god. Det som har vært gledelig er at medisinsk team både på klubb og landslag har jobbet tett sammen med spillerne. Samtidig som vi i trenerteamet har vært kontinuerlig samtaler med begge to. Begge melder seg klar og gleder seg til samlingene, sier Hege Riise om Graham Hansen og Ada Hegerberg under uttaket.

Graham Hansen valgte selv å ta en pause fra landslaget i august i fjor. Dette meldte hun på sosiale medier. Årsaken var at hun trengte hvile.

– Etter et fjorår med hjerteproblemer og nesten 50 kamper, kjenner jeg fortsatt på en fatigue som gjør at jeg må velge å lytte til kroppen. Jeg trenger hvile. Jeg trenger å få hentet meg inn, skrev hun på sosiale medier den gang.

Dette er troppen: Keeper: Aurora Mikalsen (Brann), Sunniva Skoglund (Stabæk) og Guro Pettersen (Vålerenga) Forsvar: Anja Sønstevold (Inter), Thea Bjelde (Vålerenga), Guro Bergsvand (Brighton & Hove Albion), Maren Mjelde (Chelsea), Marit Bratberg Lund (Brann), Tuva Hansen (Bayern München) , Mathilde Harviken (Rosenborg). Midtbane: Vilde Bøe Risa (Manchester United), Cesilie Andreassen (Rosenborg), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Frida Maanum (Arsenal) og Guro Reiten (Chelsea) Angrep: Emilie Haavi (Roma), Julie Blakstad (Manchester City), Anna Jøsendal (Rosenborg), Amalie Eikeland (Reading), Karina Sævik (Vålerenga), Elisabeth Terland (Brighton & Hove Albion), Ada Hegerberg (Olympique lyonnais) og Caroline Graham Hansen (Barcelona),

Tar ingen sjanser

Til TV 2 forteller Riise at det var etter intervju med TV 2 med Graham Hansen at hun forstod at det kanskje var mulighet for et gjensyn med landslaget.

– Jeg leste at hun hadde lyst på VM og da begynte vi å intensivere samtalene. Det var fint for meg og jeg tror det var fint for Caroline. Hun har sett alle kampene og har bra analyse av Norge nå. Det er fint, sier Riise etter uttaket.

Etter forrige uttak i februar sa Hege Riise til TV 2 at Graham Hansen var klar til å melde seg til landslaget når hun var frisk fra en hamstringsskade. Hun er nå skadefri og har jevnlig spilt kamper for Barcelona etter dette.

Barcelona-spilleren står med 98 landskamper og 44 mål.

Riise forteller at de ikke kommer til å ta noen sjanser med tanke på at både Hegerberg og Graham Hansen er tilbake etter skade.

– Jeg kommer til å ha tett dialog med medisinsk, for vi tar ingen sjanse nå. Det fine er at vi får dem inn og at de er i trening. Vi kan ikke gjøre noe overilt nå så det går lengre tid, sier Riise.

TAR INGEN SJANSER: Hege Riise kunne fortelle at både Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen er tilbake på landslaget, men hun kommer ikke til å ta noen sjansen med tanke på skader. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Skadefri Hegerberg

Hegerberg ble skadet under VM-kvalifiseringskampen mot Belgia i starten av september i fjor. Hun fikk en smell i venstrefoten.

Lørdag gjorde hun comeback for Lyon etter skaden og scoret ett minutt etter hun ble byttet inn.



I mars 2022 gjorde Hegerberg comeback etter neste fem år med landslagspause. Hun trakk seg fra laget i etterkant av fotball-EM i 2017.

Årsaken var at hun den gang ikke var fornøyd med forholdene i det norske kvinnelandslaget og mente at det måtte bli mer profesjonelt når det kom til blant annet arbeidsforhold og forberedelser.

Norge møter Spania 6. april og Sverige 11. april. Kampene er en del av oppkjøringen til VM i Australia og New Zealand i juli.