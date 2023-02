Studerte Ødegaard i flere år: – Han trengte noen som forsto ham

Roberto Olabe visste så mye om Martin Ødegaard da han hentet ham til Real Sociedad at han aldri var i tvil om at han ville lykkes.

HERJET: Martin Ødegaard, som her mottar prisen for månedens spiller i LaLiga i september 2019 av klubblegenden Xaxi Prieto, var tidvis svært god under oppholdet sitt i Real Sociedad. I byen San Sebastían fikk Ødegaard virkelig fart på karrieren sin. Foto: Xunplo / BILDBYRÅN

Olabe er sportsdirektøren som ga Martin Ødegaard og Alexander Sørloth sjansen i en av verdens tøffeste ligaer. På hans vakt slo Ødegaard og Sørloth ut i full blomst.

Nå åpner sportsdirektør Olabe opp om det han tror er suksessformelen i et intervju med TV 2.

Og bare for å ha avklart det med en gang: Olabe sier han overhodet ikke er overrasket over at Martin Ødegaard herjer i Premier League som kaptein for Arsenal for tiden.

– Nei-nei – for Martin er så god. Allerede da han var her, var han sensasjonell. Han var god i Nederland også. Men for å få vist sine kvaliteter, så tror jeg Martin trenger en klubb og en trener som forstår ham, sier Roberto Olabe.

ÅPNER OPP: Roberto Olabe tok seg god tid til et intervju med TV 2. Sportsdirektøren i Real Sociedad er mektig imponert over den norske mentaliteten.

Han er gjestfriheten selv der han tar imot TV 2 på Real Sociedads treningsanlegg like utenfor San Sebastían. Siden Ødegaard forlot klubben har anlegget blitt pusset opp for godt over 300 millioner kroner.

– Martin var ofte i gymmen. Han la virkelig ned en innsats. Profesjonell, er dommen fra Olabe.

I Real Sociedad, som for øyeblikket liggger på tredjeplass i LaLiga, har Alexander Sørloth fått merke på kroppen at landslagskaptein Ødegaard har en høy stjerne både som spiller og person.

– De snakker fortsatt om ham og er veldig glad i ham. Før hver landslagssamling får jeg beskjed om å hilse til Martin, sier Sørloth.

Han tror Ødegaard kan ha vært med på å brøyte vei for han selv.

– Det var her Martin fikk sitt store gjennombrudd i en topp fire-liga. Han var veldig god her. Og som person opplevde de ham som helt fantastisk. Han bygde seg opp som leder her, det var her det startet. Man merket at han vokste mer for hver kamp han spilte, sier Sørloth.

Suksessformelen

Martin Ødegaard kom til Real Sociedad foran 2019/2020-sesongen etter at han året før hadde vært på et suksessfylt utlån i nederlandske Vitesse.

Han var Real Madrids eiendom, men klubben var ikke klar for å satse for fullt på ham.

I Real Sociedad leverte han umiddelbart – og prisen som månedens spiller i LaLiga i september 2019 forteller sitt. Så god var han at Real Madrid hentet ham tilbake ett år før det som egentlig var planlagt.

– Vi kjente til Martin fra flere år tilbake. Det tror jeg er noe av det viktigste vi gjør i denne klubben: Vi blir kjent med spillerne over lengre tid. Vi studerer de godt. Og vi studerer de ikke bare utifra resultatene de har hatt, om det har gått bra eller dårlig i en tidligere klubb. Men vi ser for oss hvordan spilleren kan passe inn i hvordan vi spiller, om han vil passe inn sosialt og hvordan vi ser for oss at ting vil bli, sier Olabe.

– Nordmenn har fellestrekk med oss

Før nyttår, under forrige landslagssamling, fikk Ødegaard spørsmål fra TV 2 om suksessformelen til at han i år har vært så god i Premier League.

– Folk spør mye om det og vil ha de enkle svarene. Men fotball er veldig sammensatt. Du må mestre veldig mange ting. Om jeg må trekke fram en ting, så blir det å aldri gi seg, svarte Ødegaard.

For Alexander Sørloths del hadde han allerede prøvd seg to ganger i en topp fire-liga da Real Sociedad hentet ham på lån. Men verken i Crystal Palace eller RB Leipzig fikk Sørloth full klaff. I år har han virkelig slått til i Real Sociedad. Nylig gikk han i Ødegaards fotspor da han ble kåret til månedens spiller i LaLiga for januar.

NORSK SUKSESS: Alexander Sørloth har virkelig slått til i LaLiga i år. Foto: ANDER GILLENEA

– Jeg tror det sosiale hjelper med nordmenn og skandinaviske spillere: Jeg tror vi i Baskerland har noen felles livskvaliteter med dere. Vi vektlegger den harde jobben og legger vekt på prestasjon over tid. Både Martin og Alexander har vært bidragsytere til det vi ønsker fra vårt eget akademi, sier Olabe

I Real Sociedad er det et klart mål om at mesteparten av klubbens A-stall skal bestå av egenutviklede spillere.

– Trengte trygghet

Klubbens sportsdirektør er klar på at både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth hadde de sportslige kvalitetene som krevdes før de kom til klubben.

I Ødegaards tilfelle fortalte han nylig om midtbanespillerens utvikling i klubben i et intervju med engelske Daily Star.

Olabe var tydelig på at nordmannens sportslige kvaliteter var upåklagelig. Og ikke minst trakk han fram landslagskapteinens evne til alltid å være i forkant.

– Martins forståelse av spillet var helt perfekt, sier han blant annet.

For Real Sociedads del handlet det om å la Martin Ødegaard få det ut på banen. Olabe mener tålmodighet er et nøkkelord.

– Jeg tror Martin trengte trygghet. Vi måtte få ham til å finne seg til rette, til å føle seg vel. Jeg tror den sosiale konteksten hjelper på, og jeg tror vi har en spillergarderobe i klubben som er flinke til å bygge opp det miljøet, sier Olabe.

Tilbake i Real Madrid fikk Martin Ødegaard aldri virkelig sjansen.

Men på et nytt lån, nå i Arsenal, blomstret han igjen under en trener som virkelig ønsket han i spanjolen Mikel Arteta. Arsenal-treneren har selv en fortid i Real Sociedad som spiller i 2004/2005-sesongen.

KAPTEIN: Martin Ødegaard nyter stor tillit som Arsenal-kaptein og har vært en viktig bidragsyter til at klubben i år kjemper om Premier League-gullet. Foto: Nick Potts

Henter gjerne flere nordmenn

På mange måter har Ødegaard og Sørloth hatt like karrierer: I klubbene de har spilt mye og følt tillit, har de levert sportslig.

Nå er det Alexander Sørloth som nyter det i den vakre byen San Sebastían.

Og med suksessraten Real Sociedad har hatt med skandinavere, inkludert Alexander Isak som før sesongen ble solgt til Newcastle for over 600 millioner kroner, utelukker ikke Roberto Olabe flere norske signeringer.

– Det skal du ikke se bort fra. Vi liker den skandinaviske mentaliteten og synes det er et godt område å rekruttere spillere fra, sier han.