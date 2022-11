Streng beskjed og irriterte briter da Fernandes ble grillet om Ronaldo

– Det er hans avgjørelse. Jeg respekterer det, innleder Bruno Fernandes under Portugals pressekonferanse i Doha onsdag.

Han forteller at Ronaldo ikke har diskutert avgjørelsen med ham, og at det var en personlig avgjørelse for superstjernen og hans familie.

– Jeg føler meg ikke ukomfortabel. Jeg trenger ikke velge side, legger han til.

Han er den første lagkameraten i Manchester United som blir konfrontert med Ronaldos avgang fra klubben.

Foran et fullsatt auditorium, der TV 2 var blant mediene til stede, ble Fernandes pepret med spørsmål om Ronaldo.

Midtbanespilleren roser Ronaldo og beskriver det som en ære å ha delt garderobe med ham både for klubb- og landslag.

Fernandes svarte på portugisisk på alle spørsmål. Flere engelske journalister spurte ham om å svare på engelsk, ettersom simultanoversettingen hadde tekniske problemer.

Først innledet Fernandes på engelsk, før han ble stoppet av pressesjefen sin som ba ham bytte til portugisisk.

Også på neste spørsmål ble Fernandes av en engelsk journalist spurt om å svare på engelsk. Da grep pressesjefen inn igjen:

– Han kommer ikke til å svare på engelsk.

Dette skapte irritasjon i salen ettersom flere av de engelske journalistene slet med å få FIFAs app for oversetting til å fungere.

FIFAs representant på podiet beklaget de tekniske problemene. Etter noen minutter fungerte oversettingen igjen.

Portugal-trener Fernando Santos fikk også spørsmål om hvorvidt Ronaldo-saken har preget oppladningen til VM.

– Nei, jeg opplever ikke det. Det har ikke engang blitt snakket om. Det har ikke blitt nevnt en eneste gang, ikke engang fra ham. Om de snakker sammen når de er alene på rommet, så vet jeg ikke det. Spillerne er hundre prosent fokusert på det de skal gjøre, sier Santos.

Tirsdag ble det klart at Cristiano Ronaldo er ferdig i Manchester United etter at partene kom til enighet om å terminere kontrakten.

Bruddet kom i kjølvannet av Ronaldos kontroversielle intervju med den engelske TV-personligheten Piers Morgan, der han blant annet langet ut mot manager Erik Ten Hag, klubbens eiere og fasilitetene på treningsfeltet til Manchester United.

Dermed går Cristiano Ronaldo inn i VM som klubbløs spiller. Han er kaptein for Portugal, som spiller sin første kamp i mesterskapet torsdag mot Ghana.