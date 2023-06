Strandberg røper Solbakken-utbrudd: – Gir meg huden full

HER SMALT DET: Det var i pausen av oppgjøret mellom Tyrkia og Norge at Stefan Strandberg (t.h.) fikk seg en real skyllebøtte av landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Strandberg forteller at han, sammen med kaptein Martin Ødegaard, har fokusert på takhøyden i den norske landslagstroppen de siste årene.

– Vi nordmenn er litt ømfintlige. Vi er ganske rolige av oss og tør ikke snakke så direkte. Det er noe vi har jobbet hardt med, å tørre å stille krav, sier Strandberg.

Han understreker at «øyekontakt» og «kroppsspråk» har vært blant nøkkelordene i det interne arbeidet inn mot lørdagens Skottland-kamp, som han mener kan bli en «krig».

– Man må tåle å få litt krasse beskjeder innimellom. Det er bare et ønske om at noe skal bli bedre, sier Strandberg.

– Det så ikke så bra ut

En som ikke er fremmed for å skru opp volumknappen iblant, er Ståle Solbakken.

På spørsmål om hvordan tonen hans med landslagssjefen er, svarer Strandberg:

– Den er direkte. Den er veldig direkte. Det er sånn det skal være. Han gir meg huden full. Det har han gjort flere ganger i pausen av noen kamper. Han vet det er noe som trigger meg. Han har sine knapper å trykke på.

– Hvordan ser det ut når han gir deg huden full?

– Det så ikke så bra ut under en kamp der for halvannet til to år siden. Det var en pauseprat der jeg fikk viet 80 prosent av tiden. Da gikk det hardt for seg, ler Strandberg.

Solbakken sier at det dreier seg om bortekampen mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen på høsten i 2021.

– Han rotet fælt de første 20 minuttene. Jeg husker ikke helt. Det var ikke usaklig. Han har ikke vært med meg så mye hvis han mener det var grovt, sier Solbakken med et lurt smil.



– Han er nok ikke så vant til å få kritikk hvis han mener at det er å skjelle ut, ler han.

Strandberg setter pris på Solbakkens tidvis krasse fremtoning.

– Det er sånn det skal være. Vi driver med profesjonell idrett. Vi ønsker det samme. Hadde Ståle kommet inn og vært misfornøyd, men ikke hevet stemmen, hadde jeg blitt nervøs. Jeg liker at han smeller på litt. Han må gjerne gjøre det på meg, sier han.

– Kastet ting i veggen

Noen ganger er det Strandberg som tar seg av kjeftingen. Etter 1-1-kampen borte mot Georgia i slutten av mars, var midtstopperen fly forbannet i spillertunnelen, noe som delvis kom til uttrykk i intervjuene hans etter kampen.

– Hvis ikke folk hadde vist følelser og kastet ting i veggen etter forrige samling, hadde jeg blitt skremt, sier Strandberg.

– Når vi føler at vi ikke sitter igjen med det vi har jobbet hardt for, så kommer det sånne utbrudd, sier han.

– Hvordan vil du sette ord på følelsene dine etter den kampen?

– Forbannet. Lei seg. Det er mange følelser som går gjennom kroppen.

Strandberg påpeker at utbruddene hans noen ganger kan misforstås.

– Når dere ser jeg kommer med noen utbrudd, er det ikke alltid rettet mot akkurat den situasjonen eller den spilleren. Av og til kan det være fordi jeg vil ha en reaksjon fra hele laget, for å få folk til å våkne opp. Det er litt «mind games» i de greiene man holder på med også, sier stoppersjefen.

Han forventes å starte i det norske midtforsvaret når Skottland kommer på besøk til Ullevaal stadion lørdag.