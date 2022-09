Strand minnes Eggens råd - nå gir han det videre

Med frost i både gress og tær var det selvsikre Real Madrid-stjerner som inntok Lerkendal den 27. november 1997.

På motsatt halvdel sto en gjeng trøndere, blant dem Rosenborgs «supermann», Roar Strand.

– Det er veldig fokus på at det er en stor ting før kampen. Masse presse og mye styr rundt omkring, så det blir jo sånn at det fyres opp. Men når du går ut på banen der så er det elleve mann du spiller mot, og om man heter Zinedine Zidane eller Ronaldo eller hvem det var som spilte der, så er det vanlige fotballspillere, sier Strand til TV 2.

De fleste kjenner til hvordan historien mot den spanske storheten utspilte seg den sene høstkvelden i 97. Spanjolene frøs fast, og en stupende Roar Strand og en Harald Martin Brattbakk, kaldere enn den bitende Lerkendal-kulda, ble to nummer for store for hovedstadslaget fra Spania. 2-0 seieren vil nok for alltid stå med gullskrift i RBKs historie.

Nå drømmer kvinnelaget om å gjøre det samme.

– Det er ikke Stabæk eller Røa det er snakk om, det er Real Madrid. Det er litt ærefrykt, men veldig kult at vi har satt oss i en sånn posisjon der vi får lov til å spille mot de aller største. Det er veldig kjekt når det har skjedd før. Hvorfor kan det ikke skje én gang til, undrer Cesilie Andreassen.

– Helt urealistisk

25-åringen møter TV 2 på gressmatta på Lerkendal, sammen med Real Madrid-dödaren Roar Strand.

Onsdag skal Andreassen og resten av Rosenborg prøve å sjokkere fotball-Europa nok en gang. To kamper mot Real Madrid er altså det som står mellom trønderne og et nytt gruppespill i Champions League.

For Andreassen har det virket så fjernt at hun ikke engang har turt å drømme om det.

– Nei, jeg kan faktisk ikke si at jeg har drømt om det, for det har vært helt urealistisk. Jeg kom til Trondheims-Ørn og visste egentlig ikke at Champions League var mulig. Men vi ser den utviklingen som er i Europa nå og man kan si at det er en drøm som har oppstått i nyere tid, sier hun.

For det er mye som har skjedd siden dama fra Svolvær kom til Trondheim og Trondheims-Ørn for fem år siden.

NÅ DRØMMER HUN: Fem år etter at Cesilie Andreassen kom til Trondheim har tilværelsen blitt snudd på hodet. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er helt som dag og natt. Jeg fikk vel en to-tre uker i en garderobe før vi ble kastet ut i noen brakker. Vi har vært rundt omkring, vi har vært på Utleira og spilt kamp, vi har ikke hatt hjemmebane, sier midtbaneeleganten og fortsetter:

– Nå har vi en skikkelig fin stadion oppe på Lade, vi skal spille noen kamper her og vi har en hel by og et helt fylke i ryggen. Inn mot Champions League er det litt sånn at vi har hele Norge i ryggen også, så det er enorm følelse. Det er litt absurd å tenke på den lille reisen som har vært, selv de siste årene.

Lenge siden sist

Sist gang RBKs kvinnelag var i Champions League var tilbake i 04/05-sesongen, da som Trondheims-Ørn. Laget kom helt til semifinalen i turneringen, som den gang var kjent som UEFA Women's Cup.

Så var det stopp.

Med herrelagets siste gruppespill i 07/08-sesongen, har det nå vært 14 år med Champions League-tørke på Lerkendal.

GODE RÅD: Strand har flere gode råd på lager før onsdagens storkamp. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er litt for lenge siden. Nåløyet har jo blitt mindre og mindre, men det er klart vi håper på det. Hvis jentene klarer det nå, så har vi guttene en enda større jobb for å klare det også, sier Strand.

Ekspertenes tale er imidlertid klar: Rosenborg levnes liten eller ingen sjanse mot den spanske giganten, som kom til kvartfinalen i Champions League så sent som forrige sesong.

De spådommene bryr de seg fint lite om i RBK-garderoben.

– Nei, nå er det bare ett siste hinder. To kamper, ett hinder. Vi skal prøve vårt beste. Vi må tørre å drømme og håpe på det, sier en offensiv Andreassen.

Strands råd

Mannen, som både har scoret og vunnet mot stjerner fra Madrid, er tydelig på hva hans råd før kampen er.

JUBEL: Roar Strand har scoret to ganger mot Real Madrid. Her jubler han for 1-0 i oppgjøret på Santiago Bernabéu i 2005. Foto: VICTOR FRAILE

– Man må jo stole på sitt eget spill og hele laget må som regel ha en maks dag. Nils Arne var jo ekstremt flinkt til å ufarliggjøre det, han gikk ikke på enkeltspillere, sier Strand, og utdyper med en velkjent historie:

– For eksempel da han sa at Bent Skammelsrud skulle ta ut Zinedine Zidane, så sa han ikke det navnet. Han sa; «Bent, nummer ti, han skal ut». Så man ufarliggjør det, da. For det er jo ikke noe farlig. Det er egentlig bare en stor «happening», så nyt det, sier han.

Andreassen humrer og nikker anerkjennende.

– Fokuset er veldig på at uansett hvem vi møter så skal vi spille vårt spill, vi skal ikke gå utpå å gjøre noe annerledes, uansett hvem vi møter. Vi skal spille vårt spill og gjøre det vi er gode på. Har vi en maks dag, så kan alt gå an, sier hun.

– Så nyt det, det er ditt beste råd?

– Ja, det synes jeg. Real Madrid forventer å vinne. De har egentlig alt å tape, Rosenborg har meste å vinne, så det er bare å nyte det og gjøre sitt beste. Vi må ha troen, avslutter Strand.