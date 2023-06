Strand Larsen og Celta reddet plassen i vanvittig nedrykksdrama

HOLDT SEG: Gabri Veiga sørget for ny LaLiga-sesong for Gabri Veiga. Foto: MIGUEL VIDAL

Celta Vigo - Barcelona 2-1 (1-0)

Celta så lenge trygge ut, men har vært i fritt fall den siste tiden, og var i likhet med fem andre lag i fare for å rykke ned før siste runde i LaLiga.

Med Jørgen Strand Larsen på benken, gjorde de lyseblå jobben mot seriemester Barcelona. Vinduerbarnet Gabri Veiga scoret to mål, og sørget for at Celta holdt seg i LaLiga.

Men det manglet ikke på drama. For gjennom 2. omgang byttet Real Valladolid og Almeria på å være under streken - samtidig så ingen andre lag var trygge.

Denne straffen sendte Valladolid ned

Til slutt endte Real Valladolid opp med nedrykk, da de ikke vant sin kamp mot Getafe.

For et sent utligningsmål i Almerias kamp mot Espanyol gjorde at Valladolid ikke klarte seg med uavgjort. De føgler Espanyol og Elche ned til Segunda.



For Cadiz, Valencia, Getafe, Celta og Almeria, som alle kunne rykke ned, er det vanvittige jubelscener og lettelse.

– Det var fæle sluttminutter for Celta, men det endte godt i det som har vært en dårlig sesong for Celta, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Tomålshelt Gabri Veiga ble byttet ut kort tid før slutt, og skalv på benken. 21-åringen var lettet.

– Det er en stor kveld for fansen. Alle fortjener dette, min familie, kjæreste, mine venner. Jeg er så glad. Jeg elsker Celta.

Veiga-show

Barcelona har for lengst vunnet serien, og stilte med noen reservespillere.

Celta Vigo var farlig frempå flere ganger i 1. omgang, men satt ikke sesongens keeper Marc André ter Stegen på noe særlig prøve.

Franck Kessie satte ballen i mål, men til hjemmepublikummets store lettelse ble det annullert for offside.

Rett før pause eksploderte det i Vigo. Vindunderbarnet Gabri Veiga overlistet ter Stegen, og da så det veldig lyst ut for Strand Larsen og co.

Midtveis i 2. omgang kom den andre scoringen, denne gangen en slags vakker chip fra Veiga igjen.

HOLDT SEG: Jørgen Strand Larsen holdt plassen etter et voldsomt nervedrama. Her fra motsatt oppgjør mot Barcelona i fjor. Foto: Juan Alfonso Moreno Lozano / TV 2

Vanvittig drama

Men ledelsen var ikke trygg. Ansu Fati reduserte for Barcelona, og da begynte hjemmefansen å svette ordentlig.

På tribunen sjekket publikum på mobilene etter utviklingen i de andre kampene.

I Espanyol - Almeria rant scoringene inn i begge ender. Utviklingen der ble fulgt med argusøyne i Real Valladolid - Getafe, hvor det var målløst. Både Almeria og Real Valladolid var under streken i løpet av 2. omgangen.