Strand Larsen fryktet straff etter «ulovlig» feiring

JØRGEN THE VIKING: Strand Larsen fikk en vikinghjelm på hodet da han scoret sitt første LaLiga-mål.

Jørgen Strand Larsen har ventet lenge, men i forrige runde kom endelig den første scoringen i LaLiga.

I hjemmekampen mot Villarreal kom han inn fra benken på stillingen 0-1. Men midtveis i 2. omgang ble 22-åringen spilt igjennom etter en god bevegelse. På skuddhold overlistet han Pepe Reina.

Endelig var barrieren brutt for Strand Larsen i sin trettende LaLiga-kamp.

– Det var en stor lettelse. Det har vært noen tøffe uker, selv om det ikke gikk veldig innpå meg. Men det var veldig deilig da jeg så flagget ble holdt nede, sier han til TV 2.

Kunne blitt straffet

Da var det bare å slippe følelsene løs.

– Egentlig hadde jeg planlagt 100 feiringer når det gikk så lenge uten mål. Men det ble bare til at jeg feiret på instinkt. Da hoppet jeg over gjerdet, og det ble jo litt komisk, smiler han.

For da Strand Larsen løp bort til publikum i eufori, fikk han en vikinghjelm på hodet.

– Det ble et ikonisk bilde som ble litt gøy. Men jeg trodde det var noen som tok meg på hodet. Det var ikke før jeg så bildet at jeg skjønte at det var en vikinghjelm, sier haldenseren.

ENDELIG MÅL: Jørgen Strand Larsen fikk omsider målet sitt. Her er han i aksjon for Celta mot Barcelonas Gerard Pique på Camp Nou. Foto: Juan Alfonso Moreno Lozano / TV 2

Men i etterkant ble han litt nervøs for konsekvensene etter feiringen med supporterne.

– Jeg fikk vite at det ikke var helt lov. Jeg var heldig som ikke fikk gult kort. Tydeligvis er det forskjell på dommerne, men jeg visste ikke om regelen. Da jeg spilte i Nederland var alt veldig lov, sier han på telefon fra Vigo.

Norske flagg og Jørgen-plakater

I folkemassen som omfavnet en jublende Strand Larsen kunne man se norske flagg og plakater av ansiktet hans.

– Det var ingen jeg kjenner. Det var bare tilfeldig at de satt der, for jeg kunne løpt hvor som helst. Flaks for dem at jeg løp bort akkurat der, smiler han.

Fredag kveld skal Strand Larsen og Celta til ferieøya Mallorca. De må ikke vinne, men med seier kan Celta klatre oppover på tabellen etter bare én seier på de siste ti kampene.

Strand Larsen innser at målet blir først og fremst å holde plassen.

– Selvfølgelig, vi må forstå realiteten. Vi vet at vi er bedre enn der vi ligger, men det blir fort sånn at man ikke klarer å komme ut av det. Vi prøver å ikke tenke så mye over det, sier han.