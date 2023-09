Strålte i Norge-triumf: – Noe av det råeste vi har sett på Ullevaal

Norge – Georgia 2–1 (2–0)

Landslagets poengfangst i de første fire kampene av kvalifiseringen har gjort det vrient å komme seg til EM neste sommer.

– Hvis vi ikke vinner i dag er det en gedigen nedtur. Jeg vil til og med si at en knepen seier vil være skuffende. En seier med to-tre mål er det jeg krever i en slik kamp, sa Egil Drillo Olsen før kampen.



Den tidligere landslagssjefen fikk kravet halvveis innfridd. Norge slapp inn mål på overtid, og da ble det nervøst. Heldigvis holdt det helt inn.

Norge vant 2–1 over Georgia.

Nusa-show

Det var til tider lekkert angrepsspill anført av verdensstjernene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard samt den nye sensasjonen Antonio Nusa.

18-åringen debuterte i privatlandskampen mot Jordan forrige uke, og markerte seg med scoring. Denne gangen serverte han både Haaland og Ødegaard.

Den beste uka i Norge på lenge, smiler Nusa.

Nusa strålte etter kampslutt.

– Jeg er utrolig glad. Det var seier som gjaldt, og jeg er utrolig glad vi klarte det, sier Nusa til TV 2.

– Det er enkelt for meg med spillere som Haaland og Ødegaard. Lett for meg å finne dem. Det er bare gøy, og ekstra gøy for meg å gi assister til dem også, sier han.

Spesielt den andre assisten fikk publikumet til å måpe.

– Det er noe av det råeste vi har sett på Ullevaal noensinne, sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen om Nusas forarbeid på Ødegaards scoring.



– Det ser ikke ut som du spiller fotball, men danser det. Føler du det også?

– Ja, vi kan si det slik. Vi prøver å gjøre det litt «entertaining». Jeg følte jeg fikk en fin miks i dag. God prestasjon for meg, og jeg er mer glad enn mot Jordan, sier han.



Han røper samtidig hvor han lært triksene.

– YouTube. Jeg sier til alle barn at de må se der. Der har jeg lært alt fra. Jeg har gått på banen og øvd mange timer da jeg var barn. Investert mange timer som barn, sier han.

Og hvem så han opp til?

– Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, gliser Nusa fra Langhus.

Nusa ble byttet ut etter 70 minutter til trampeklapp fra publikum. Han satt seg på benken med en svær ispose på foten.

Landslagssjef Ståle Solbakken fullroser ham.

– Han er en type vi har manglet litt i laget når man ser på en-en-ferdighetene hans. Det er en spiller vi kommer til å få mye glede av. Så sa han i pausen at han begynte å bli sliten. Det tror jeg ikke bare handler om fysikken, men også alle inntrykkene og de mentale aspektene.

– Så får han noen smeller i andreomgang så kraften går vel sakte, men sikkert ut av ham. Han skulle kanskje være byttet ut litt tidligere, men det var morsomt å se.



– Antonio Nusa, spilleren som har fått publikum opp fra setene denne kvelden, sa kommentator Øyvind Alsaker da supertalentet gikk ut.

– Sjeldent har vi sett en 18-åring komme inn på landslaget med en sånn bravur.



I den andre kampen i gruppa vant Spania komfortabelt over Kypros. Det betyr at Norges håp om å bli blant de to beste som går til EM fra gruppen fortsatt ser tynt ut.



Haaland forbi Carew

Norge slet med å finne rytmen i starten, men det gjorde ingenting. Etter 24 minutter fant 18 år gamle Antonio Nusa Erling Braut Haaland på hodet, som med sin enorme spenst nikket inn ledelsen.

– Dette er drømmen. At Haaland scorer etter et innlegg fra en kant som kan skape ubalanse på egen hånd, Antonio Nusa, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.



Det var Haalands 25 scoring. Nå er han på tredjeplass på toppscorerlista for landslaget, og passerte John Carew.

Ødegaards tredje landslagsmål

Kort tid etter tok Nusa på seg danseskoene igjen. Club Brügge-spilleren dro parkerte to georgiske spillere før han satte opp Martin Ødegaard. Kapteinen smalt inn sitt tredje landslagsmål.

– Han takket nei til å dra til Chelsea for 400 millioner. Jeg skjønner han godt. Han kan bli solgt for uendelig mye mer enn akkurat det. For et kunstverk.



Dermed var det 2–0 til pause.

Etter sidebyttet roet det hele seg mer ned. Norge skapte noen farligheter, men var ikke spesielt nære det tredje målet.

Georgia begynte å yppe seg, men sluttspurten kom for sent. Georgia reduserte på overtid.

– Dette er en uvane Norge må legge bak seg, sier Alsaker om å slippe inn mål like før slutt.



Ståle Solbakkens menn red av stormen og vant til slutt komfortabelt.