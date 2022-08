Straffedrama da gruppespillet røk for Viking: – Total mangel på forståelse

Viking-leiren er langt nede etter at drømmen om Europa ble knust etter omdiskutert straffe på overtid.

Viking – FCSB: 1-3 (2-3 sammenlagt)



Gruppespillet i UEFA Europa Conference League glapp for Viking.

Se den omdiskuterte straffesituasjonen og alle målene i videovinduet øverst!



Blåtrøyene fra Stavanger fikk en marerittstart på returkampen i playoffen da FCSB tok ledelsen allerede etter tre minutter, men Zlatko Tripic slo tilbake fra straffemerket og sørget for 1-1 til pause.

Etter hvilen scoret imidlertid Andrei Cordea etter en enorm keepertabbe av Patrik Gunnarsson. På uforklarlig vis slapp Viking-keeperen ballen mellom beina.

– Det andre målet er et skudd jeg vanligvis tar. Jeg tar ansvaret for det. Det må jeg lære av, sier en skuffet Gunnarsson til TV 2 etter tapet.

– Guttene kom til meg rett etter kampen at vi ikke ville kommet så langt uten meg. Vi vinner som et lag og taper som et lag.

Og på overtid scoret FCSB på straffespark og sørget for at laget vant kampen 3-1. Dermed gikk det rumenske laget videre til gruppespill i Europa med 4-3 sammenlagt.

En skuffet Viljar Vevatne etter tap 1-3 i kampen mellom Viking og FCSB fra Romania i playoff til Conference League i fotball på SR-Bank Arena Foto: Carina Johansen / NTB

Viking-leieren er ekstremt skuffet over at drømmen om Europa-spill røk på grunn av straffesparket.

– Jeg har sett den og det er aldri straffe. Jeg er fryktelig skuffet. Den verste måten å ryke på er en sånn feil. De dommerne vi har hatt hittil har vært veldig gode, men det er fryktelig surt, sier Viking-trener Morten Jensen etter kampslutt.

– Det er ikke straffe. Det er skuffende at det blir blåst. Man skal være 100 prosent sikker når man blåser på enn sånn avgjørelse, utdyper han.

JUBEL OG FORTVILELSE: FCSBs spillerne jubler etter at de sikret Europa-spill. Viking-spillerne var langt nede etter tapet. Foto: Carina Johansen / NTB

– Helt latterlig

Også sportssjef Eirik Nevland var langt nede etter kampen.

– Det er kjempetrist og surt. Kjempeskuffet. De (spillerne) har det ikke bra. Det er tungt å ryke på den måten, vi føler vi fortjener mer. Så blir vi bortdømt på slutten. Det var skuffende, sier sportssjef Eirik Nevland til TV 2.

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg er rystet etter det han har sett.

– Det er helt latterlig altså. Internasjonal fotball ... det er helt, helt natta fra han kameraten fra Ungarn, sier Staberg til TV 2.

Han fortsetter:

– Alle ser hva som skjer. Det ser han òg. Han prøver å blokke et skudd og sklir akkurat idet han (motspilleren) legger inn, og så er det kontakt etterpå som følge av at han sklir. Det er aldri frispark engang ute på banen. Det vitner om en total mangel på alt av forståelse.

Straffesparket får ekspert til å rase.

– Det er aldri noe straffe, Viking er snytt her. Det er grunnen til at det ikke blir noe Europa-spill for Viking. Da blir vi forbannet som fotball-fans, sier Eurosport-ekspert Christian Gauseth i VG-studio.

Marerittstart

Viking stilte med akkurat det samme mannskapet som slo 2-1 FCSB i den første playoffkampen i UEFA Europa Conference League i heksegryta i Romania.

Anført av Felt O ble Viking-spillerne møtt av en fantastisk stemning i Stavanger i åpningsminuttene, men det tok bare snaue tre minutter før den elektriske stemningen stilnet.

For etter kun tre minutter steg FCSBs Malcom Edjouma høyest i feltet etter et corner og sendte gjestene i ledelsen rett foran nesa på Viking-keeper Patrik Gunnarsson.

Etter 18 minutter var Viking nære utligningen da Viljar Vevatnes heading fra kloss hold i feltet ble reddet på mesterlig vis av FCSBs keeper Stefan Tarnovanu.

Slo tilbake

I det 24. minutt ble Daniel Karlsbakk spilt gjennom. Han gikk i bakken etter å ha blitt felt av FCSBs keeper Stefan Tarnovanu, og dommer Tamas Bognar fra Ungarn pekte på straffemerket. Protestene fra rumenerne var til liten nytte.

Kaptein Zlatko Tripic tok straffesparket, var sikkert på banken og utlignet til 1-1. Den elektriske stemningen var tilbake på Viking Stadion.

Lagene gikk til pause med 1-1 og 3-2 sammenlagt til Viking. Blåtrøyene fra Stavanger hadde den ene foten i gruppespillet etter de første 45 minuttene.

Enorm keepertabbe

Men akkurat som i førsteomgang fikk Viking en marerittstart også på andreomgangen.

2-1-scoringen var om mulig et enda verre mareritt for Vikings keeper Patrik Gunnarsson.

Den vanligvis så solide sisteskansen slapp på uforklarlig vis inn et svakt langskudd fra FCSBs Andrei Cordea mellom beina. Den enorme keepertabben sendte det rumenske storlaget opp i 2-1-ledelse og 3-3 sammenlagt.

Etter ledermålet var FSSB nærmere 3-1 enn Viking var 2-2-scoringen.

Men ett minutt fikk Tripic en eventyrlig sjanse til å sende Viking videre. Avslutningen fra kloss hold ble imidlertid slått til corner av FCSBs keeper. På den påfølgende corneren headet David Brekalo like utenfor.

Og på overtid fikk FCSB straffespark da Sondre Bjørshol skled inn i en motspiller innenfor 16-meteren. Risto Radunovic var iskald og sendte FCSB til gruppespillet med 4-3 sammenlagt.