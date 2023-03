Støttes av tidligere Obama-topp

I amerikansk politikk er Michael Posner en tungvekter.

Han var assisterende utenriksminister for demokrati, menneskerettigheter og arbeid i Obama-administrasjonen gjennom fire år.

Amerikaneren har hatt en rekke toppjobber og verv, og har fått sin egen spalte i det anerkjente tidsskrifet Forbes, der han jevnlig belyser amerikansk og internasjonal politikk.

Nå tar han til ordet for å støtte forslaget som Norges Fotballforbund har sendt inn - og fått akseptert - på FIFA kongressen 16. mars.

ANERKJENT: Michael Posner på pressekonferanse i FN-bygget fra tiden som assisterende utenriksminister for menneskerettigheter i Obama-administrasjonen. Foto: SALVATORE DI NOLFI

– Det norske fotballforbundets forslag til FIFA om å fullt ut implementere sine menneskerettighetsforpliktelser er betimelig og velkommen, sier Posner til TV 2.

Forteller om desperasjon

Posner er nå direktør for NYU Stern Center for Business and Human Rights - et senter som jobber i skjæringspunktet mellom næringsliv og menneskerettigheter.

De har spesielt undersøkt problemer med rekrutteringsavgifter for migrantarbeidere.

Posner oppfordrer FIFA og nasjonale fotballforbund til å ta opp dette spesifikt, selv om det ble gjort reformer i Qatar før VM.

– Der dagens reformer kommer til kort, er imidlertid praksisen med at bygningsarbeidere betaler for sin egen rekruttering, ofte tilsvarende en årslønn, sier den tidligere Obama-politikeren.

VIL HA ENDRING: Michael Posner mener Gianni Infantino må sørge for at Fifa etterlever sine forpliktelser. Foto: Abbie Parr

Migrantarbeidere ender opp i en fatal situasjon, ifølge Posner.

– Desperat etter å betale ned gjelden sin, fanger rekrutteringshonorarer migrantarbeidere i en utnyttende syklus av økonomisk nød.

– Kan sette et eksempel

Forslaget fra Norges Fotballforbund handler om kompensasjon til arbeiderne som ble skadet og døde under forberedelsene til Qatar-VM, og hvordan FIFA skal håndtere menneskerettigheter i fremtidige mesterskap.

Posner viser til flere forskningsrapporter og mener det er avgjørende å få en slutt på rekrutteringshonorarene.

Dette har også TV 2 belyst i flere saker, blant annet gjennom historien til Birendra som reiste til Qatar og kom hjem som arbeidsufør.

TAPTE ALT: Birendra Paswan reiste hjem fra VM-landet arbeidsufør og lutfattig. Foto: Simen Asjer / TV 2

– Ved å avslutte denne praksisen vil regjeringen i Qatar forbedre velferden til fremtidige arbeidere og sette et sterkt eksempel for andre gulfstater, sier Posner til TV 2.