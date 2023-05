Støtteerklæringene hagler etter rasismebråket

BRÅK: Nok en gang ble Vinicius Junior et offer for rasistiske tilrop. Foto: PABLO MORANO

– Du er ikke alene. Vi er med deg og støtter deg, skriver PSG-stjernen Kylian Mbappé på Instagram.

Støtteerklæringene hagler etter gårsdagens hendelse på Mestalla, hvor Vinicius Junior fikk rasistiske tilrop mot seg.

Mbappé, lagkamerater og Real Madrid-trener Carlo Ancelotti er bare noen av profilene som har gått ut og vist sin støtte.

Landsmann Neymar serverer følgende beskjed på bildedelingstjenesten til sine 208 millioner følgere.

– Med deg.

– Prisen som rasistene har vunnet var utvisningen min. Det er ikke fotball, det er LaLiga, skrev Real Madrid-stjernen selv på Instagram etter kampen.

Carlo Ancelotti raste etter kampslutt. Også på Instagram gjentok han budskapet:



– Det er på tide å slutte å snakke – og handle. Rasisme har ingen plass i fotball eller samfunnet, formidler italieneren.

Hendelsen på Mestalla er ikke unik. Ved flere anledninger denne sesongen har ballkunstneren mottatt rasistiske tilrop.

Tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand raser.

– Hvor mange ganger trenger vi å se denne unge mannen bli utsatt for denne dritten?? Jeg ser smerte, jeg ser avsky, jeg ser at han trenger hjelp ... og myndighetene gjør ikke noen ting for å hjelpe ham, skriver Ferdinand på Instagram.

Fotballeksperten har tagget flere fotballstjerner i innlegget, deriblant Erling Braut Haaland og Zlatan Ibrahimovic.

Også Brasils president, Luiz Inacio Lula da Silva, støtter Brasil-stjernen.

– Jeg vil gjerne starte dette intervjuet og uttrykke min solidaritet med en brasiliansk spiller. Ung, svart og spiller i Real Madrid. Som i går (søndag) ble kalt en ape. Det er ikke mulig, snart halvveis i det 22. århundre.

UT MOT RASISME: Brasils president. Til venstre en annen profilert herremann: USA-president Joe Biden. Foto: RICARDO STUCKERT

Presidenten ønsker handling.

– Det er ikke rettferdig at en gutt som kommer ut av fattigdom, som vant i livet, som er i ferd med å bli en av de beste spillerne i verden, blir utsatt for overgrep på alle stadioner han spiller. Jeg tror det er viktig at FIFA, den spanske ligaen og ligaene i andre land bruker sterke virkemidler, for vi kan ikke tillate at rasisme blir en del av livet på en fotballstadion, sier presidenten.