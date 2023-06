Stortalentet fikk huden full: – Føler at folk snakker bak ryggen din

Som 16-åring forlot Antonio Nusa norsk fotball til fordel for Belgia og Club Brugge. Der fikk han for første gang i karrieren smake på fotballens harde skole.

Vi skrur klokken tilbake til en september-kveld i fjor. Med kvarteret igjen på klokka, på stillingen 3-0 til Club Brugge i Champions League-oppgjøret mot Porto byttes Antonio Nusa fra Langhus inn. 17 år, fire måneder og 27 dager gammel blir han med det tidenes yngste nordmann i Europas gjeveste klubbturnering.

Et lite kvarter senere blir han tidenes yngste, norske målscorer i Champions League - og den nest yngste scorende debutanten i turneringens historie.

HISTORISK: En 17 år gammel Antonio Nusa jubler for sin første Champions League-scoring. Foto: Luis Vieira

– Det er jo sånne ting du drømmer om, på en måte. Jeg hadde aldri forventet at det skulle skje. Til og med når jeg tenker på det nå er det helt utrolig, og veldig gøy at jeg på en måte har fått være med og oppleve det å få være med de store. Når du tenker på det nå er det veldig, veldig stort, sier Nusa til TV 2.



Men at han faktisk skulle få oppleve noe sånt, virket heller usannsynlig for noen år siden.

Veien til Champions League-bragden i Porto var nemlig av det tøffe slaget for Antonio Nusa.

– Jeg håndterte det ikke

Det var først i 2021 at norsk fotball for alvor skulle bli kjent med det rappe angrepsspilleren.

Bare 16 år og 74 dager gammel debuterte han for Stabæk i Eliteserien. Tre måneder senere ble han solgt til belgiske Club Brugge for en prislapp på over 30 millioner kroner.

– Det er ikke lett for en 16-åring og bare dra ut. Jeg har jo hele livet mitt i Norge, men jeg kjenner på at det har vært veldig bra. Jeg har lært veldig masse gjennom de to årene, sider som jeg aldri hadde tenkt jeg kom til å se og oppleve. Det skjer ting som du ikke kan forvente, da.



For Nusa, som alltid hadde vært best, var plutselig ikke det lenger da han kom til Belgia.

Det fikk han virkelig merke på kroppen.

MAGAPLASK: I starten av Brugge-karrieren virket Champions League som en fjern drøm for Nusa. Foto: Armando Franca

– Jeg vil si at i starten så håndterte jeg det ikke, for jeg gikk på en måte bare «with the flow». Jeg trente hver eneste dag og så bare gikk det som det gikk, men det kom jo til et punkt der jeg kjente at nå har det ikke hadde vært så bra som jeg ville at det skulle være og nå må jeg ta litt tak i det, forklarer Nusa.

Fikk huden full

I begynnelsen av Belgia-oppholde var det først U21-fotball som ble Nusas arena.

Der skulle han få oppleve det som han selv omtaler som et «breaking point».

– Det var en kamp, borte mot Mechelen, der jeg ikke spilte noe bra i det hele tatt. Etter kampen fikk jeg skikkelig kjeft av treneren og alle. Da føler du liksom at det er en stemning og en atmosfære som ikke er bra. Du føler at folk snakker litt bak ryggen din og at dette er ikke bra, forklarer 18-åringen og fortsetter:

– Det var liksom etter den kampen at jeg tenkte at nå må jeg steppe opp og skjerpe meg. Den kampen der var «breaking point», på en måte. Det var da jeg begynte å tenke at dette vil jeg ikke skal skje igjen. Da begynte jeg å endre litt på ting og det hjalp. For meg startet det i trening. «Greit, jeg er kanskje ikke hundre prosent kjent med alle sammen, men jeg skal i alle fall vise alle at jeg kan spille fotball».

TOK GREP: Etter en aldri så liten hårføner begynte ting gradvis å løsne for den offensive juvelen. Foto: Per-Atle Karlsen

Og det var akkurat det han gjorde. Én uke senere svarte han med å score to ganger for U21-laget borte mot Midtjylland i UEFA Youth League.

– Jeg hadde ikke scoret for det laget på kjempelenge, så scoret jeg to mål og da begynte det litt. Jeg har lært at fotballen endrer seg fort, smiler Nusa.



Siden har pilene gradvis pekt i riktig retning for den ydmyke 18-åringen.

Neymar-sammenligning

Spilletiden på Brugges A-lag har tatt seg opp og Nusa ble blant annet belønnet med en plass i Norges tropp til U21-EM i Romania.

– Jeg vil si at jeg har tatt masse steg de to årene. Jeg har blitt en bedre spiller, jeg har vokst som person, men fortsatt har det ikke klikket helt. Jeg er ikke en fast startspiller i klubben enda, men jeg føler og jeg tror på at det nærmer seg. Når jeg går inn i neste sesong går jeg «all in». Jeg føler meg klar og jeg føler at tidspunktet begynner å nærme seg. Tiden vil vise, smiler Nusa, vel vitende om at det er Ronny Deila som blir hans nye trener neste sesong.



TIL BRUGGE: Ronny Deila blir Nusas nye sjef i Club Brugge. Foto: VIRGINIE LEFOUR

Men nå er det EM som gjelder. I opptakten til mesterskapet ble Nusa plukket ut av den britiske nettavisen The Athletic, som én av 21 spillere å se opp for under mesterskapet.

Fotball-nettstedet sammenligner U21-lagets yngste spiller med ingen ringere enn Neymar.

STORE ORD: The Athletic omtaler Antonio Nusa som en spiller som «spiller litt som Neymar». Foto: Damien Meyer

– Alt dette kommer jo fordi at jeg bare spiller fotball. Jeg er god i fotball, jeg kan spille fotball, så at jeg kan få fram det, at folk liker det og at jeg for oppmerksomhet for det, er bare gøy. Jeg elsker jo å spille fotball, så for meg er det bare positivt. Jeg vil alltid bare vise det jeg kan og da kommer jo det litt ekstra. For meg er det bare gøy, avslutter Nusa med et smil.



Nusa fikk bare et innhopp mot Sveits, men spilte hele kampen mot mesterskapsfavoritten Frankrike, som endte i et skuffende 0-1-tap.

– Det er tungt. Jeg følte gutta ga alt. Vi fortjente mer. I store deler av kampen er vi helt på nivå med det franske laget. Vi skal være stolte av det, sa han etter kampslutt.

Nå må Nusa og resten av U21-gutta slå Italia, og ha hjelp av Frankrike, for å ta seg videre fra gruppa.

– Det er fortsatt mulig. Vi skal ikke gi oss nå. Vi skal spille til siste minutt, og gi alt mot Italia, lover 18-åringen.